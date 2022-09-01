رومانو: برشلونة يقترب من التعاقد مع بيليرين

يقترب برشلونة من التعاقد مع هيكتور بيليرين لاعب أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بحسب فابريزو رومانو.

وأضاف رومانو الصحفي في "سكاي" أنّ بيليرين حاليا ينتظر الرد النهائي من برشلونة بخصوص الانتقال بعدما انهارت صفقة جوليان أراوجو من لوس أنجلوس الأمريكي.

وأفاد رومانو أن الظهير الأيمن يفضل فكرة العودة إلى الدوري الإسباني عن الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

بيليرين قضى الموسم الماضي معارا إلى ريال بيتيس لمدة موسم واحد.

وخاص صاحب الـ27 عاما رفقة الفريق 32 مباراة بجميع المسابقات صنع خلالها 5 أهداف.

بيليرين بدأ مسيرته في لاماسيا أكاديمية برشلونة قبل أن ينتقل إلى أكاديمية أرسنال ليتدرج بعد ذلك في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول صيف 2014.

وشارك بيليرين بقميص المدفعجية في 239 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 29 آخرين.

بيليرين تواجد في الفترة التحضيرية للفريق للإعداد للموسم الجديد، لكن لم يظهر مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وينفرد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من المسابقة.