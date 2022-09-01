كلوب يبرز دور صلاح في الفوز القاتل على نيوكاسل

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام كريستال بالاس

أبرز يورجن كلوب مدرب ليفربول الدور الذي لعبه محمد صلاح في الفوز المثير على نيوكاسل يونايتد في اللحظات الأخيرة من مباراتهما يوم الأربعاء.

صلاح صنع ثنائية ليفربول في الفوز على نيوكاسل 2-1 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لعبنا الكثير من الكرات الطويلة دون وجود فكرة حقيقية خلف ذلك. كنا نلعب هذه الكرات من فيرجيل فان دايك لمحمد صلاح".

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وأضاف "هذا جيد تماما في بعض الأوقات، لكن أحيانا لا يتمكن صلاح من التخلص من مراقبيه. ولذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد لهذه المواقف بشكل أفضل".

وتابع "كنت سعيدا حقا في اللحظة التي حصلنا فيها على الركنية الأخيرة في الدقيقة 98. ما صنعه صلاح وفابيو كارفايو بعد ذلك كان رائعا للغاية، هدف رائع في لحظة مثالية".

وأكمل الألماني "لقد كان هارفي إليوت أفضل لاعب على أرض الملعب وفابيو هو الذي حسم المباراة. وهذا يقول الكثير عن موهبة اللاعبين الشباب".

وواصل "الفوز يمنحنا دفعة هائلة، من ليلة محبطة إلى حد ما في الكثير من اللحظات إلى واحدة من أفضل الليالي التي عشناها على الإطلاق، هكذا هي كرة القدم".

كان كل شيء يسير نحو التعادل بهدف لمثله واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع استمر للدقيقة الثامنة، وفي النهاية قتل ليفربول منافسه نيوكاسل وخطف انتصارا في غاية الصعوبة.

واستضاف ليفربول منافسه نيوكاسل يوم الأربعاء في إطار خامس جولات الدوري الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف.

افتتح الوافد الجديد على نيوكاسل أليكساندر إيزاك التسجيل في الدقيقة 38.

وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 61 من صناعة محمد صلاح.

وسجل فابيو كارفاليو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بصناعة أخرى من صلاح.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 8 نقاط ليصعد مباشرة إلى المركز الخامس.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ11.

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