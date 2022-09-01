تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك نيوكاسل يونايتد لكنه صنع هدفين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز مثير للريدز 2-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان الشاب هارفي إليوت، فوصل متوسط تقييمه لـ7.7 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد عند 3 أهداف هذا الموسم، إذ سجل هدفا في شباك مانشستر سيتي بمباراة الدرع الخيرية، ومثله أمام فولام في افتتاح الدوري وآخر أمام مانشستر يونايتد.

ماذا قدم صلاح أمام نيوكاسل؟

شارك لـ90 دقيقة

لم يسجل

صنع هدفين

سدد مرة وحيدة على المرمى

سدد مرة خارج المرمى

راوغ 7 مرات ونجح في 4 منهم

لمس الكرة 41 مرة

بلغت دقة تمريراته 90%

خلق 6 فرص

لم يرسل أي عرضية

فاز بـ6 مراوغات من أصل 11

فاز بالتحام هوائي واحد من أصل 4

فقد الكرة 8 مرات

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 259 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 158 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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