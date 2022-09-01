تنس - ليس اليوم.. سيرينا ويليامز تقصي المصنفة الثانية عالميا لتستكمل مشوراها بـ أمريكا المفتوحة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

سيرينا ويليامز - تنس

أبت سيرينا ويليامز أن تودع عالم التنس من الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة واحدة من بطولات "الجراند سلام" الأربعة الكبرى.

وفجرت سيرينا مفاجأة كبرى في البطولة بإقصاء الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة الثانية عالميا من الدور الثاني (دور الـ64).

وفازت سيرينا ويليامز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة (7-6، 2-6، 6-2) لتتأهل إلى الدور الثالث من البطولة.

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وكانت سيرينا -40 عاما- قد أعلنت في وقت سابق ختام مشوارها في عالم التنس عقب بطولة أمريكا المفتوحة.

في يونيو الماضي، عادت ويليامز للعب في منافسات التنس من خلال بطولة إيستبورن بعد غياب دام عام كامل.

وتحتل سيرينا في الوقت الحالي المركز 605 عالميا بعد غيابها لفترة عن ممارسة اللعبة.

واختارت البالغة من العمر 40 عاما اللعب مع التونسية أنس جابر في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن.

ووصل الثنائي إلى نصف النهائي بعد الفوز في أول مباراتين، لكن المشوار توقف بإصابة التونسية.

وشاركت ويليامز مؤخرا في بطولة ويمبلدون التي حققت لقبها 7 مرات من قبل، لكنها ودعت المسابقة من الدور الأول.

سيرينا التي تتم عامها الـ41 الشهر المقبل، لديها 73 لقبا فرديا، وحققت مكاسب مالية تتخطى الـ94 مليون دولار.

ويليامز حققت 23 لقبا في البطولات الكبرى "الجراند سلام".

وتصدرت سيرينا التصنيف العالمي في 319 أسبوعا، بما في ذلك 186 أسبوعا متتاليا.

سيرينا هي الشقيقة الصغرى لفينوس ويليامز التي تألقت في ملاعب التنس خلال الفترة نفسها.

تنس سيرينا ويليامز أمريكا المفتوحة
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