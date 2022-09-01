هالاند وجيسيوس وكارفاليو.. أرقام قياسية في مباريات الأربعاء الناري بالدوري الإنجليزي

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 00:46

كتب : محمود حمدي

كارفاليو

شهدت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي التي أقيمت مساء الأربعاء مجموعة من الأرقام القياسية.

ونجح إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وجابريل جيسيوس هداف أرسنال وفابيو كارفاليو لاعب ليفربول في تحقيق أرقاما قياسية مع فرقهم.

هالاند

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وسجل إيرلينج هالاند رقماً قياسياً جديداً بتسجيله لـ9 أهداف في أول 5 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وأحرز هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" للمباراة الثانية على التوالي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلال فوزه على نوتينجهام فورست بنتيجة 6-0.

وسجل مانشستر سيتي أكثر من 5 أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 32 تحت قيادة بيب جوارديولا، وهو ما يمثل 14٪ من مبارياته تحت قيادة الإسباني بواقع 32 مباراة من أصل 233.

جيسيوس

شارك جابرييل جيسوس بشكل مباشر في ستة أهداف في أول خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وهو رقم قياسي للنادي في المسابقة.

وسجل أرسنال هدف أرسنال الأول في شباك أستون فيلا خلال المباراة التي حسمها المدفعجية بهدفين مقابل بهدف.

ليفربول

سجل ليفربول في مرمى نيوكاسل (109 أهداف) أكثر مما سجل في مرمى أي فريق آخر بالدوري الممتاز، علماً بأن شباك نيوكاسل اهتزت أمام مان يونايتد (113) فقط أكثر من ليفربول في البطولة.

فيما أصبح فابيو كارفاليو الذي بلغ اليوم الأول بعد عامه الـ20، أصغر لاعب يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90 لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف وأحرز كارفاليو هدف الفوز في الوقت القاتل.

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