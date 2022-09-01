وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 00:25
كتب : FilGoal
أكد بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أنه لن يرحل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلالل الانقتالات الصيفية الجارية.
بيرناردو سيلفا
النادي : مانشستر سيتي
وتحدث اللاعب البرتغالي لإذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية وشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية قائلا: "لم أتلق أي عروض".
وواصل "سأبقى في مانشستر سيتي وأنا سعيد والقرار تم اتخاذه".
وربطت التقارير الصحفية مستقبل اللاعب البرتغالي بالانتقال إلى صفوف برشلونة أو باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وانضم اللاعب صاحب الـ28 عاما إلى سيتي قادما من صفوف موناكو في صيف عام 2017.
وخاض سيلفا مع سيتي 256 مباراة سجل خلالهم 50 هدفا وصنع 52 آخرين.
وتوج سيلفا مع سيتي بالدوري الإنجليزي أربع مرات ومثلهم لكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي ومرتين لكأس الدرع الخيرية.
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