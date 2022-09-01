بعد سداسية نوتنجهام.. هالاند: كان من المهم مواصلة ما فعلناه ضد كريستال بالاس

أشاد إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بما قدمه الفريق أمام نوتنجهام فورست والفوز بستة أهداف دون مقابل.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسجل هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" للمباراة الثانية على التوالي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات لقناة بي تي سبورت: "ما حدث أمام نوتنجهام كان مذهلا، لا شيء آخر يقال".

وأضاف "كان من المهم مواصلة ما فعلناه في الشوط الثاني ضد كريستال بالاس، اللعب ثم اللعب ثم اللعب".

وأشاد هالاند بمستوى الفريق قائلا: "كان الأمر رائعا، سارت الأمور بشكل جيد حتى الآن".

واختتم تصريحاته "سيكون هناك الكثير من المباريات، لذلك من المهم أن نستمر ونستمتع بقدر ما نستطيع".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

أما هالاند فواصل تألقه ورفع رصيده إلى تسعة أهداف في مسابقة الدوري وبفارق أربعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أستون فيلا يوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.