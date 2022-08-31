باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي

أشاد باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي بجماهير ناديه وشدد على أنهم السر في استمراره في المنتخب.

ودخل المحمدي قائمة روي فيتوريا الأولى والتي أعلن عنها المدرب البرتغالي للاعبين المحليين.

وضمت قائمة منتخب مصر ثلاثي الإسماعيلي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي.

ويقام معسكر منتخب مصر المقبل خلال الفترة من 13 وحتى 27 من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر منتخب مصر مباراتين وديتين.

وقال المحمدي في تصريحات لموقع الإسماعيلي: "سعيد للغاية بالتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الحالية استعدادا للارتباطات المقبلة".

وأضاف "جماهير الإسماعيلي هي السبب الرئيسي في استمرار تواجدي ضمن صفوف المنتخب للمرة الثانية على التوالي".

وشدد "يأتي ذلك بعد الحافز الكبير الذي حصل عليه اللاعبون طوال الموسم بالرغم من تراجع النتائج في بعض الأوقات".

واختتم المحمدي تصريحاته "تمثيل منتخب مصر من أهم طموحات أي لاعب وسوف أسعى لاستعادة مكانتي في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة".

وشارك باهر المحمدي في 12 مباراة دولية وشارك في ثمانية لقاءات أساسيا وأربعة كبديل.

وسجل المحمدي هدفا وحيدا مع منتخب مصر وكان أمام تونس.