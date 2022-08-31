باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - مران منتخب مصر في كوريا

أشاد باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي بجماهير ناديه وشدد على أنهم السر في استمراره في المنتخب.

ودخل المحمدي قائمة روي فيتوريا الأولى والتي أعلن عنها المدرب البرتغالي للاعبين المحليين.

وضمت قائمة منتخب مصر ثلاثي الإسماعيلي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي.

أخبار متعلقة
محمد صحبي: أشكر فيتوريا.. وجاهز لحراسة مرمى منتخب مصر حوار في الجول - سيتف كير: أحب مصر ومن الشرف لي مقابة صلاح.. أعرف الزمالك وأتمنى تدريب هذا اللاعب أحمد شريف لـ في الجول: لم يتواصل معي أحد من قبل للانضمام لـ منتخب مصر مروان عطية لـ في الجول: لم أكن أعرف أمر انضمامي لمنتخب مصر ولكن توقعته

ويقام معسكر منتخب مصر المقبل خلال الفترة من 13 وحتى 27 من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر منتخب مصر مباراتين وديتين.

وقال المحمدي في تصريحات لموقع الإسماعيلي: "سعيد للغاية بالتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الحالية استعدادا للارتباطات المقبلة".

وأضاف "جماهير الإسماعيلي هي السبب الرئيسي في استمرار تواجدي ضمن صفوف المنتخب للمرة الثانية على التوالي".

وشدد "يأتي ذلك بعد الحافز الكبير الذي حصل عليه اللاعبون طوال الموسم بالرغم من تراجع النتائج في بعض الأوقات".

واختتم المحمدي تصريحاته "تمثيل منتخب مصر من أهم طموحات أي لاعب وسوف أسعى لاستعادة مكانتي في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة".

وشارك باهر المحمدي في 12 مباراة دولية وشارك في ثمانية لقاءات أساسيا وأربعة كبديل.

وسجل المحمدي هدفا وحيدا مع منتخب مصر وكان أمام تونس.

منتخب مصر باهر المحمدي الإسماعيلي
نرشح لكم
الاتحاد السكندري لـ في الجول: نخطط لبيع 13 لاعبا وضم 8.. والمرشحون الأجانب متفقون الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا أمير مرتضى: الوقت ليس مناسبا للحديث عن تعاقد فيريرا مع الزمالك محمود حمادة: علمت بانضمامي للمنتخب من الإعلام.. وهذا ردي على مفاوضات الأهلي بالأسماء.. 9 وجوه جديدة في قائمة فيتوريا الأولى لمنتخب مصر خبر في الجول – أحمد دياب يقرر الترشح لرئاسة رابطة الأندية مجددا لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب
أخر الأخبار
هالاند وجيسيوس وكارفاليو.. أرقام قياسية في مباريات الأربعاء الناري بالدوري الإنجليزي 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري لـ في الجول: نخطط لبيع 13 لاعبا وضم 8.. والمرشحون الأجانب متفقون 9 دقيقة | الكرة المصرية
وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد سداسية نوتنجهام.. هالاند: كان من المهم مواصلة ما فعلناه ضد كريستال بالاس 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا 42 دقيقة | الكرة المصرية
ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي 55 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند لن يكون سعيدا بكسر الأرقام إن لم نفز بالألقاب 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث