جوارديولا: هالاند لن يكون سعيدا بكسر الأرقام إن لم نفز بالألقاب

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بفوز فريقه الساحق على نوتنجهام فورست بستة أهداف دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحاته عقب المباراة: "أداء جيد للغاية الليلة. المهاجمون يملكون الموهبة".

وأضاف "أعرف أن إرلينج (هالاند) سعيد بتسجيل الأهداف، ولكن ما يريده هو الفوز. إذا حطم الأرقام القياسية ولم نفز بالألقاب لن يصبح سعيدا".

وأوضح "إنه قوي على كافة الأصعدة وخصوصا في الصندوق. عمله في الإنهاء عظيم للغاية".

وواصل "جوليان ألفاريز أتى من قارة أخرى ونراه كل يوم، يعمل بشكل رائع وهذا يثمر باستمرار. لم يكن لدينا شخص غير سعيد بهدفيه اليوم".

وتابع "جوليان وإرلينج لديهما حس خاص أمام المرمى. هذا لا يُعلم ولا يُشترى بسهولة. عقلية إرلينج معدية للفريق".

ويحتل هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف في أول 5 مباريات.

أما مانشستر سيتي المدافع عن لقبه يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.