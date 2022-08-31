محمود حمادة: علمت بانضمامي للمنتخب من الإعلام.. وهذا ردي على مفاوضات الأهلي

أعرب محمود حمادة لاعب وسط فاركو عن سعادته بالانضمام لقائمة منتخب مصر في أولى معسكرات روي فيتوريا.

محمود حمادة النادي : فاركو مصر

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته الأولى والتي تضم المحليين فقط والتي ستنضم للمعسكر المقرر انطلاقه من 13 وحتى 27 سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال حمادة عبر قناة صدى البلد: "أتمنى أن تكون بدايتي مع المنتخب جيدة رفقة المدير الفني الجديد".

وأضاف "لم أكن أعلم بخبر انضمامي للمنتخب وعلمت اليوم من وسائل الإعلام".

وأكمل "نادي فاركو له فضل كبير في انضمامي للمنتخب، فهو ناد ولد كبيرا ويمتلك إدارة رائعة ومدير فني على أعلى مستوى يركز في كل التفاصيل".

وواصل "نونو ألميدا مدرب منظم إلى أبعد الحدود، ويركز في أدق التفاصيل".

واستمر في تصريحاته "المنتخب واجه سوء توفيق في الفترة الماضية، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا لنحقق أهداف المنتخب".

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه رد قائلا: "نادي فاركو هو المسؤول عن هذه الأمور، وأنا قراري يكون بعد قرار النادي".