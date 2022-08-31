صناعتان خطفا الانتصار.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 23:21
كتب : FilGoal
تأخر ليفربول في النتيجة ولكن ظهر محمد صلاح وصنع مرتين ليساهم بشكل مباشر في تحويل النتيجة إلى انتصار قاتل لفريقه.
واستضاف ليفربول منافسه نيوكاسل في إطار خامس جولات الدوري الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف اليوم الأربعاء.
فماذا قدم صلاح في المباراة أمام الماكبايس؟
شارك لـ90 دقيقة
لم يسجل
صنع هدفين
سدد مرة وحيدة على المرمى
سدد مرة خارج المرمى
راوغ 7 مرات ونجح في 4 منهم
لمس الكرة 41 مرة
بلغت دقة تمريراته 90%
خلق 6 فرص
لم يرسل أي عرضية
فاز بـ6 مراوغات من أصل 11
فاز بالتحام هوائي واحد من أصل 4
فقد الكرة 8 مرات
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