صناعتان خطفا الانتصار.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام كريستال بالاس

تأخر ليفربول في النتيجة ولكن ظهر محمد صلاح وصنع مرتين ليساهم بشكل مباشر في تحويل النتيجة إلى انتصار قاتل لفريقه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

واستضاف ليفربول منافسه نيوكاسل في إطار خامس جولات الدوري الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف اليوم الأربعاء.

فماذا قدم صلاح في المباراة أمام الماكبايس؟

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شارك لـ90 دقيقة

لم يسجل

صنع هدفين

سدد مرة وحيدة على المرمى

سدد مرة خارج المرمى

راوغ 7 مرات ونجح في 4 منهم

لمس الكرة 41 مرة

بلغت دقة تمريراته 90%

خلق 6 فرص

لم يرسل أي عرضية

فاز بـ6 مراوغات من أصل 11

فاز بالتحام هوائي واحد من أصل 4

فقد الكرة 8 مرات

صلاح ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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