صلاح يصنع مرتين لينقذ كلوب.. ليفربول يقتل نيوكاسل +98

كان كل شيء يسير نحو التعادل بهدف لمثله واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع استمر للدقيقة الثامنة، وفي النهاية قتل ليفربول منافسه نيوكاسل وخطف انتصارا في غاية الصعوبة.

واستضاف ليفربول منافسه نيوكاسل اليوم الأربعاء في إطار خامس جولات الدوري الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف.

افتتح الوافد الجديد على نيوكاسل أليكساندر إيزاك في الدقيقة 38.

وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 61 من صناعة محمد صلاح.

وسجل فابيو كارفاليو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بصناعة أخرى من صلاح.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى ثماني نقاط ليصعد مباشرة إلى المركز الخامس.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ11.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وغابت الفرص الخطيرة عنه ولم ينجح أي من الفريقين في كسر ذلك الرتم حتى منتصفه.

وفي الدقيقة 35 لاحت أخطر فرص الشوط الأول حينما مرر فيرمينو بينية إلى لويس دياز الذي راوغ حارس نيوكاسل ولكنه سدد الكرة بغرابة لخارج الملعب.

وما هي إلا ثلاث دقائق فقط ومرر شون لونجستاف بينية إلى إيزاك الذي ضرب مصيدة التسلل وسدد مباشرة في الشباك ليعلن عن تقدم نيوكاسل.

وفي الدقيقة 55 راوغ إيزاك مدافعي ليفربول وسجل في الشباك لكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل.

ومرة أخرى وبعد ثلاث دقائق فقط مرر صلاح عرضية إلى فيرمينو الذي أطلق تسديدة قوية في الشباك ليعلن عن تعادل ليفربول.

وسيطر ليفربول على الكرة أكثر بعد الهدف ولكنه لم ينجح في اختراق التكتل الدفاعي للماكبايس.

وسدد لويس دياز كرة قوية ولكن تصدى لها نيك بوب.

وتلاها تسديدة أخرى من فابينيو ذهبت لخارج الملعب.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع وكاد نيوكاسل يخطف هدفا لكن دفاع ليفربول شتت الكرة.

وحصل ليفربول على ركلة ركنية في الدقيقة 98 ومن ركلة ركنية لم يستطع لاعبو نيوكاسل تشتيتها ومرر صلاح الكرة بكتفه لكارفاليو الذي أطلق تسديدة قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للريدز والقاتل والنقاط الثلاث كاملة في جعبة فريق المدرب يورجن كلوب.