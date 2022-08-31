هدفان بأربع نقاط.. وست هام يعطل توتنام بالتعادل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

سون - توتنام ضد وست هام

خطف وست هام نقطة من توتنام ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسجل وست هام هدفين فقط في خمس جولات بالدوري الإنجليزي، منحا الفريق أربع نقاط حتى الآن.

وافتتح توتنام التسجيل في الدقيقة 34 من الشوط الأول بهدف عكسي سجله تيو كيرير في مرماه.

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وأحرز توماس سوتشيك هدف التعادل في الدقيقة 55 ليخطف نقطة لوست هام.

ورفع توتنام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

بينما وست هام فرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، بعد فوزه في الجولة السابقة امام أستون فيلا والتعادل ضد توتنام.

ويستضيف توتنام فريق فولام في الجولة السادسة يوم السبت.

بينما يحل وست هام ضيفا على تشيلسي يوم السبت من منافسات نفس الجولة.

وشهد لقاء بورنموث أمام ولفرهامبتون التعادل السلبي بدون أهداف.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 3 نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب.

أما بورنموث فرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر.

الدوري الإنجليزي توتنام وست هام ولفرهامبتون بورنموث
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