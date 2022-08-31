هالاند يحكم.. مانشستر سيتي يسحق نوتنجهام بستة أهداف

سحق مانشستر سيتي ضيفه نوتنجهام فورست بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سداسية سيتي إرلينج هالاند "هاتريك" في الدقائق 12 و23 و38، وجواو كانسيلو في الدقيقة 50، وجوليان ألفاريز "هدفين" في الدقيقتين 65 و87.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وراء أرسنال المتصدر بنقطتين.

فيما رفع هالاند رصيده إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

الرعب النرويجي

افتتح هالاند الحفل في الدقيقة 12 بهدف خاطف بعد تمريرة من فيل فودين.

وفي الدقيقة 18 أهدر رينان لودي رأسية خطيرة بجوار القائم كاد أن يسجل بها التعادل.

عرض هالاند استمر في الدقيقة 23 بثاني الأهداف، بعد أن حاول تبادل الكرة مع فودين ليردها الأخير فتصطدم بالدفاع وتصل إلى النرويجي ليسجل الثاني.

وفي الدقيقة 30 سجل جون ستونز من صناعة هالاند، ولكن ألغي الهدف بداعي التسلل.

الهاتريك اكتمل في الدقيقة 38 بعد عرضية من جواو كانسيلو وتبادل للرأسيات مر إلى ستونز ثم هالاند ليسجل الأخير ثالث أهدافه.

انتهى العرض

سريعا سجل جواو كانسيلو الهدف الرابع بعد تمريرة من برناردو سيلفا، ثم حل كول بالمر ورياض محرز بدلا من فيل فودين ورودري.

وفي الدقيقة 65 أتى الخامس بواسطة جوليان ألفاريز من صناعة الجزائري محرز.

وواصل بيب جوارديولا تبديلاته في الدقيقة 69 بخروج سيرخيو جوميز وكيفن دي بروين بدلا من جواو كانسيلو وإرلينج هالاند.

ثم دفع بريكو لويس بدلا من جون ستونز في الدقيقة 75.

وأخيرا أسدل ألفاريز الستار على اكتساح تام بسادس الأهداف من متابعة في الدقيقة 87.

بذلك يرفع مانشستر سيتي حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب العلامة الكاملة.

فيما يحتل نوتنجهام المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.