أرسنال ينجو من فخ أستون فيلا ويخطف فوزا مثيرا يبقيه على الصدارة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

مارتنيلي أمام أستون فيلا

حقق أرسنال فوزا مثيرا على أستون فيلا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وحافظ أرسنال على الصدارة بعدما حقق الانتصار الخامس على التوالي، ليصل إلى النقطة 15 بالعلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 3 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

أخبار متعلقة
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج أرتيتا: النني سيغيب لفترة نهاية رحلته في سوسيداد.. عدنان يانوزاي ينتقل إلى إشبيلية

ثنائية فوز أرسنال سجلها كل من جابريال جيسوس وجابريال مارتينيلي، وهدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق دوجلاس لويز.

وغاب محمد النني نجم وسط منتخب مصر عن فريقه أرسنال خلال المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأيام السابقة.

Image

وصف المباراة

تقدم أرسنال في الدقيقة 30 بهدف عن طريق المهاجم البرازيلي جيسوس، بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

لكن أستون فيلا سجل هدفا مفاجئا في الدقيقة 74 من ركلة ركنية سددها دوجلاس لويز بشكل مباشر في المرمى.

وتوقف اللعب لمراجعة صحة الهدف، قبل أن يؤكد الحكم عليه ويشير إلى استكمال اللعب.

ولم ينتظر أرسنال كثيرا وانطلق بالكرة التي وصلت إلى بوكايو ساكا ناحية اليمين، ليمررها إلى مارتينلي الذي وضعها في الشباك مباشرة.

مسجلا هدف فوز أرسنال في الوقت القاتل في الدقيقة 77.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة، ليحافظ أرسنال على انتصاراته وعلى صدارة الدوري الإنجليزي.

أرسنال الدوري الإنجليزي أستون فيلا محمد النني
نرشح لكم
أرتيتا: النني سيغيب لفترة مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (1) نيوكاسل.. جووووول صلاح يصنع لفيرمينو مباشر - وست هام (1) - (1) توتنام.. أرسنال (2) - (1) فيلا.. مانشستر سيتي (6) - (0) نوتنجهام كلوب يعلن موعد عودة جوتا وداروين تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام تشكيل أرسنال – غياب النني.. وجيسوس يقود الهجوم أمام أستون فيلا تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي.. ودي بروين محرز بدلاء أمام نوتنجهام فورست
أخر الأخبار
أرسنال ينجو من فخ أستون فيلا ويخطف فوزا مثيرا يبقيه على الصدارة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة السابعة.. سندرلاند يتعاقد مع آماد ديالو معارا من مانشستر يونايتد 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 42 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب 59 دقيقة | الكرة المصرية
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا ساعة | الكرة المصرية
للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث