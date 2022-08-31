أرسنال ينجو من فخ أستون فيلا ويخطف فوزا مثيرا يبقيه على الصدارة

حقق أرسنال فوزا مثيرا على أستون فيلا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وحافظ أرسنال على الصدارة بعدما حقق الانتصار الخامس على التوالي، ليصل إلى النقطة 15 بالعلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 3 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

ثنائية فوز أرسنال سجلها كل من جابريال جيسوس وجابريال مارتينيلي، وهدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق دوجلاس لويز.

وغاب محمد النني نجم وسط منتخب مصر عن فريقه أرسنال خلال المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأيام السابقة.

وصف المباراة

تقدم أرسنال في الدقيقة 30 بهدف عن طريق المهاجم البرازيلي جيسوس، بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

لكن أستون فيلا سجل هدفا مفاجئا في الدقيقة 74 من ركلة ركنية سددها دوجلاس لويز بشكل مباشر في المرمى.

وتوقف اللعب لمراجعة صحة الهدف، قبل أن يؤكد الحكم عليه ويشير إلى استكمال اللعب.

ولم ينتظر أرسنال كثيرا وانطلق بالكرة التي وصلت إلى بوكايو ساكا ناحية اليمين، ليمررها إلى مارتينلي الذي وضعها في الشباك مباشرة.

مسجلا هدف فوز أرسنال في الوقت القاتل في الدقيقة 77.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة، ليحافظ أرسنال على انتصاراته وعلى صدارة الدوري الإنجليزي.