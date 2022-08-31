مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 21:29

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المقاصة - سواريش

يرى هادي خشبة نجم الأهلي السابق أن قرار النادي برحيل ريكاردو سواريش المدير الفني للأحمر، جاء في توقيت مثالي.

وأعلن الأهلي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بشكل رسمي، وذلك بعدما جاء للفريق الأحمر قبل شهرين. (طالع التفاصيل)

وتوجه FilGoal.com إلى نجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم عن فترة سواريش مع الأهلي، ومن الأنسب من وجهة نظرهم لتولي تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا جنا الألفي لـ في الجول: التدرب مع كير حلم.. وموقفي من الأهلي وعروض الجامعات الأمريكية الأهلي يعلن رحيل ريكاردو سواريش بالتراضي

وقال هادي خشبة لـFilGoal.com: "سواريش لم يكن المدرب المناسب لفلسفة الأهلي، كما أن الظروف لم تخدمه وهو مدرب لم يعتاد على المنافسة في المقدمة وعمل مع أندية في ترتيب متأخر".

وأضاف "قرار رحيله صائب جدا لأن النتائج والأداء لم يكونا مقنعين قبل بداية موسم ملئ بالتحديات والصعوبات والضغوط".

وأشار "التوقيت مثالي جدا لتغيير المدرب، يتبقي حوالي شهر ونصف على الموسم القادم وهي فرصة للمدير الفني المرتقب ليبدأ فترة الإعداد ويجهز للموسم بشكل مناسب لأفكاره".

وشرح "المدير الفني القادم؟ سأتحدث عن مقومات وليس أسماء، يجب أن يمتلك سمة المرونة في الملعب وقراءة المباريات وإدارتها وفقا لأي متغيرات".

وأكمل "أتمنى أن يكون مدرب هجومي لأن ذلك يمثل عقيدة الأهلي الذي ينافس على البطولات".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون صاحب خبرات ويعرف طريق البطولات التي توفر له النجاح والاستمرار خاصة لو سبق له العمل في المنطقة العربية أو إفريقيا".

الأهلي الدوري المصري سواريش مدرب الأهلي
نرشح لكم
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة مدافعه بـ قطع في الرباط الصليبي قائمة ميكالي الأولى - إيشو وأحمد غريب في الهجوم.. وتواجد ميسي وأجويرو مع المنتخب الأولمبي في ذكرى وفاته.. اختبر معلوماتك عن الراحل محمد عبد الوهاب محمد صحبي: أشكر فيتوريا.. وجاهز لحراسة مرمى منتخب مصر
أخر الأخبار
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 26 دقيقة | الكرة المصرية
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 26 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب 43 دقيقة | الكرة المصرية
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا 48 دقيقة | الكرة المصرية
للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: النني سيغيب لفترة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث