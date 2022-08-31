مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب

يرى هادي خشبة نجم الأهلي السابق أن قرار النادي برحيل ريكاردو سواريش المدير الفني للأحمر، جاء في توقيت مثالي.

وأعلن الأهلي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بشكل رسمي، وذلك بعدما جاء للفريق الأحمر قبل شهرين. (طالع التفاصيل)

وتوجه FilGoal.com إلى نجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم عن فترة سواريش مع الأهلي، ومن الأنسب من وجهة نظرهم لتولي تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وقال هادي خشبة لـFilGoal.com: "سواريش لم يكن المدرب المناسب لفلسفة الأهلي، كما أن الظروف لم تخدمه وهو مدرب لم يعتاد على المنافسة في المقدمة وعمل مع أندية في ترتيب متأخر".

وأضاف "قرار رحيله صائب جدا لأن النتائج والأداء لم يكونا مقنعين قبل بداية موسم ملئ بالتحديات والصعوبات والضغوط".

وأشار "التوقيت مثالي جدا لتغيير المدرب، يتبقي حوالي شهر ونصف على الموسم القادم وهي فرصة للمدير الفني المرتقب ليبدأ فترة الإعداد ويجهز للموسم بشكل مناسب لأفكاره".

وشرح "المدير الفني القادم؟ سأتحدث عن مقومات وليس أسماء، يجب أن يمتلك سمة المرونة في الملعب وقراءة المباريات وإدارتها وفقا لأي متغيرات".

وأكمل "أتمنى أن يكون مدرب هجومي لأن ذلك يمثل عقيدة الأهلي الذي ينافس على البطولات".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون صاحب خبرات ويعرف طريق البطولات التي توفر له النجاح والاستمرار خاصة لو سبق له العمل في المنطقة العربية أو إفريقيا".