مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا

يرى معتز إينو نجم الأهلي السابق أن النادي الأحمر كان يجب عليه الإبقاء على سامي قمصان في القيادة الفنية للفريق، عقب رحيل بيتسو موسيماني بدلا من تعيين ريكاردو سواريش.

وأعلن الأهلي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بشكل رسمي، وذلك بعدما جاء للفريق الأحمر قبل شهرين. (طالع التفاصيل)

وتوجه FilGoal.com إلى نجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم عن فترة سواريش مع الأهلي، ومن الأنسب من وجهة نظرهم لتولي تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وقال إينو لـFiGoal.com: "من البداية كنت أتمنى استمرار سامي قمصان كمدير فني مؤقت لنهاية الموسم بدلا من تعيين سواريش".

وأضاف "على أن يكون بعد ذلك مدربا للمستقبل في الأهلي".

وأكمل "سواريش لم يكن مقنعا للجمهور، وأتمنى أن يكون بديله اسما كبيرا وذو سيرة تدريبية قوية ويعرف الدوري المصري جيدا وأن يكون قادرا على التعامل مع لاعبي الأهلي".

وأشار "والأهم أن يعرف أن طموح جمهور الأهلي كبير للغاية وأن الفريق الأحمر هو أكبر ناد في قارة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الترشيحات تشير إلى كارلوس كيروش وغيره من الأسماء، ولكن الأهم أن يكون مدرب ذو اسم كبير ويعرف قيمة الأهلي جيدا".