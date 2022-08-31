مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 21:25

كتب : حامد وجدي

معتز إينو

يرى معتز إينو نجم الأهلي السابق أن النادي الأحمر كان يجب عليه الإبقاء على سامي قمصان في القيادة الفنية للفريق، عقب رحيل بيتسو موسيماني بدلا من تعيين ريكاردو سواريش.

وأعلن الأهلي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بشكل رسمي، وذلك بعدما جاء للفريق الأحمر قبل شهرين. (طالع التفاصيل)

وتوجه FilGoal.com إلى نجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم عن فترة سواريش مع الأهلي، ومن الأنسب من وجهة نظرهم لتولي تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن رحيل ريكاردو سواريش بالتراضي رسالة وداعية من وليد سليمان لـ الأهلي وجمهوره "تأثرت حتى البكاء" كرة طائرة - الأهلي يعلن وصول محترفه الإيطالي

وقال إينو لـFiGoal.com: "من البداية كنت أتمنى استمرار سامي قمصان كمدير فني مؤقت لنهاية الموسم بدلا من تعيين سواريش".

وأضاف "على أن يكون بعد ذلك مدربا للمستقبل في الأهلي".

وأكمل "سواريش لم يكن مقنعا للجمهور، وأتمنى أن يكون بديله اسما كبيرا وذو سيرة تدريبية قوية ويعرف الدوري المصري جيدا وأن يكون قادرا على التعامل مع لاعبي الأهلي".

وأشار "والأهم أن يعرف أن طموح جمهور الأهلي كبير للغاية وأن الفريق الأحمر هو أكبر ناد في قارة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الترشيحات تشير إلى كارلوس كيروش وغيره من الأسماء، ولكن الأهم أن يكون مدرب ذو اسم كبير ويعرف قيمة الأهلي جيدا".

الأهلي الدوري المصري مدرب الأهلي معتز إينو ريكاردو سواريش
نرشح لكم
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة مدافعه بـ قطع في الرباط الصليبي قائمة ميكالي الأولى - إيشو وأحمد غريب في الهجوم.. وتواجد ميسي وأجويرو مع المنتخب الأولمبي في ذكرى وفاته.. اختبر معلوماتك عن الراحل محمد عبد الوهاب محمد صحبي: أشكر فيتوريا.. وجاهز لحراسة مرمى منتخب مصر
أخر الأخبار
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 27 دقيقة | الكرة المصرية
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 27 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب 44 دقيقة | الكرة المصرية
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا 49 دقيقة | الكرة المصرية
للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: النني سيغيب لفترة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث