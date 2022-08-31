أرتيتا: النني سيغيب لفترة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

محمد النني - تشيلسي ضد أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن محمد النني لاعب خط وسط الفريق سيغيب عن المباريات لفترة بسبب الإصابة.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وتحدث المدرب الإسباني لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قبل دقائق من مباراة فريقه ضد أستون فيلا قائلا: "النني سيغيب لفترة".

ولم يكشف أرتيتا مدة غياب النني أو طبيعة إصابته.

أخبار متعلقة
نهاية رحلته في سوسيداد.. عدنان يانوزاي ينتقل إلى إشبيلية كلوب يعلن موعد عودة جوتا وداروين الركراكي يتولى قيادة المغرب حتى 2026

ويلتقي أرسنال مع أستون فيلا في ملعب الإمارات مساء اليوم الخميس في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وشارك النني في مباراة وحيدة خلال الموسم الجاري كانت ضد فولام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية كشفت عن تعرض النني لإصابة كبيرة خلال لقاء فولام ولكنه أكمل اللقاء وأن المؤشرات الأولية تشير لغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وبعدها تحدث مصدر مقرب من النني لـFilGoal.com قائلا: "حتى الآن لم يتم تشخيص الإصابة واللاعب يخصع لفحوصات طبية عالية الدقة لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي".

وأضاف "التقارير الصحفية التي خرجت عن إصابة النني لا نعرف عنها شيئا ونادي أرسنال سيصدر خلال ساعات بيانا رسميا بتفاصيل إصابة النني، وما هي الخطوات القادمة لعلاجه".

وأتم تصريحاته "هناك تواصل مع منتخب مصر لاطلاعه على التفاصيل ونتمني في النهاية أن يكون الأمر بسيط ويمر سريعا".

وتابع التقرير أن إصابة النني مع توماس بارتي تشكل مشكلة لأرسنال خاصة مع تركيز الفريق اللندني في الساعات الأخيرة على تدعيم هجومه.

أرسنال النني أرتيتا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (1) نيوكاسل.. جووووووول إيزااااك مباشر في إنجلترا - أرسنال (1) - (0) فيلا.. مانشستر سيتي (4) - (0) نوتنجهام.. هاتريك هالاند كلوب يعلن موعد عودة جوتا وداروين تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام تشكيل أرسنال – غياب النني.. وجيسوس يقود الهجوم أمام أستون فيلا تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي.. ودي بروين محرز بدلاء أمام نوتنجهام فورست مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى
أخر الأخبار
مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب 12 دقيقة | الكرة المصرية
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا 16 دقيقة | الكرة المصرية
للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب 45 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: النني سيغيب لفترة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة مدافعه بـ قطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
استراحة في إيطاليا - يوفنتوس (1) - (0) سبيزيا كالتشيو.. تقدم أصحاب الأرض ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث