أرتيتا: النني سيغيب لفترة

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن محمد النني لاعب خط وسط الفريق سيغيب عن المباريات لفترة بسبب الإصابة.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وتحدث المدرب الإسباني لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قبل دقائق من مباراة فريقه ضد أستون فيلا قائلا: "النني سيغيب لفترة".

ولم يكشف أرتيتا مدة غياب النني أو طبيعة إصابته.

ويلتقي أرسنال مع أستون فيلا في ملعب الإمارات مساء اليوم الخميس في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وشارك النني في مباراة وحيدة خلال الموسم الجاري كانت ضد فولام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية كشفت عن تعرض النني لإصابة كبيرة خلال لقاء فولام ولكنه أكمل اللقاء وأن المؤشرات الأولية تشير لغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وبعدها تحدث مصدر مقرب من النني لـFilGoal.com قائلا: "حتى الآن لم يتم تشخيص الإصابة واللاعب يخصع لفحوصات طبية عالية الدقة لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي".

وأضاف "التقارير الصحفية التي خرجت عن إصابة النني لا نعرف عنها شيئا ونادي أرسنال سيصدر خلال ساعات بيانا رسميا بتفاصيل إصابة النني، وما هي الخطوات القادمة لعلاجه".

وأتم تصريحاته "هناك تواصل مع منتخب مصر لاطلاعه على التفاصيل ونتمني في النهاية أن يكون الأمر بسيط ويمر سريعا".

وتابع التقرير أن إصابة النني مع توماس بارتي تشكل مشكلة لأرسنال خاصة مع تركيز الفريق اللندني في الساعات الأخيرة على تدعيم هجومه.