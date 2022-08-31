كلوب يعلن موعد عودة جوتا وداروين
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:13
كتب : FilGoal
كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موعد عودة ديوجو جوتا مهاجم فريقه للتدريبات مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.
داروين نونيز
النادي : ليفربول
وقال كلوب قبل مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي: "جوتا سيعود للتدريبات الجماعية غدا الخميس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة".
وأضاف "كذلك بعد المباراة داروين نونيز سيعود لنا من جديد بعد نهاية الإيقاف الذي تعرض له".
ولم يبدأ جوتا الموسم مع ليفربول بسبب تعرضه للإصابة مع منتخب البرتغال في شهر يوليو الماضي في العضلة الضامة.
بينما تعرض مهاجم منتخب أوروجواي داروين نونيز للطرد خلال مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، ليتم إيقافه 3 مباريات.
ويمتلك ليفربول 5 نقاط بعد خوض 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل.
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