تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

حافظ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على تشكيل فريقه الذي اكتسح بورنموث بتسعة أهداف دون رد وذلك أمام نيوكاسل.

ويلتقي ليفربول مع نيوكاسل اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- هارفي إيليوت

في الهجوم: لويس دياز- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح

وحصد ليفربول خمس نقاط من أول أربع جولات ويحتل المركز الـ12.

فيما جمع نيوكاسل ست نقاط ويحتل المركز العاشر.

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي صلاح
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