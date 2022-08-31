تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام

أجرى أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنام تغييرا وحيدا في تشكيل توتنام أمام وست هام ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ توتنام باللاعب المالي يفيس بيسوما في خط الوسط بدلا من رودريجو بينتانكور.

ويقود هاري كين هجوم توتنام أمام وست هام بينما يجلس ريتشارلسون على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: دافينسون سانشيز – إيريك داير – بن ديفيز

الوسط: إيمرسون رويال – يفيس بيسوما – بيير إيميل هويبرج – إيفان بيريسيتش

الهجوم: ديان كولوسيفسكي – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: فريزر فورستر – جيد سبينس – جافيت تانجانجا – كليمنت لونجليه - مات دوهيرتي – ريان سيسينيون – بابي ماتار سار – ريتشارلسون - أوليفير سكيب

ويحتل توتنام المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

أما وست هام ففي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.