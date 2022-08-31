تشكيل أرسنال – غياب النني.. وجيسوس يقود الهجوم أمام أستون فيلا

يغيب محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر عن مباراة فريقه للإصابة، أمام أستون فيلا.

ويلعب أرسنال ضد أستون فيلا في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ولم ينضم النني لقائمة المباراة بعدما تعرض للإصابة في المواجهة الماضية أمام فولام.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – كيران تيرني

الوسط: سامبي – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد

الهجوم: جابريال مارتينلي – جابريال جيسوس

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بالفوز في 4 مباريات.