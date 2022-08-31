تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي.. ودي بروين محرز بدلاء أمام نوتنجهام فورست

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وليفربول – كأس الدرع الخيرية

يبدأ خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي أساسيا أمام نوتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

جوليان ألفاريز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويجلس كيفن دي بروين ورياض محرز على مقاعد بدلاء تشكيل بيب جوارديولا.

كما يستمر إيرلينج هالاند في التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: مانشستر سيتي يقترب من مدافع دورتموند صفقة مئوية جديدة.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع أنتوني ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يرفض عرضي ثنائي الدوري الإنجليزي من أجل بيساكا صن: تنافس بين نتفلكس وأمازون للحصول على حقوق وثائقي مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

الوسط: إيكاي جوندوجان - رودري - بيرناردو سيلفا

الهجوم: خوليان ألفاريز - إيرلنج هالاند - فيل فودين

دكة البدلاء: ستيفان أورتيجا - كيفن دي بروين - رياض محرز - كول بالمر - سيرجيو جوميز - كلاوديو جوميز - ريكو لويس - ويلسون إيسبراند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

أما نوتنجهام فورست ففي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

مانشستر سيتي خوليان ألفاريز هالاند
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام تشكيل أرسنال – غياب النني.. وجيسوس يقود الهجوم أمام أستون فيلا مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى ديلي ميل: بسبب إصابة النني وبارتي.. أرسنال يسعى للتحرك نحو دانيلو لاعب بورنموث يعود للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من السرطان كلوب: نيوكاسل لديه كل شيء ليكون ضمن الكبار إيدرسون: جوارديولا يفكر في 1000 شيء في نفس الوقت
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل 33 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال – غياب النني.. وجيسوس يقود الهجوم أمام أستون فيلا 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي.. ودي بروين محرز بدلاء أمام نوتنجهام فورست 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الركراكي يتولى قيادة المغرب حتى 2026 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الفرنسي - ستراسبورج (1)-(0) نانت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
في ذكرى وفاته.. اختبر معلوماتك عن الراحل محمد عبد الوهاب ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث