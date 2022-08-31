تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي.. ودي بروين محرز بدلاء أمام نوتنجهام فورست

تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل

تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام

مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى

ديلي ميل: بسبب إصابة النني وبارتي.. أرسنال يسعى للتحرك نحو دانيلو

لاعب بورنموث يعود للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من السرطان