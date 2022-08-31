تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي.. ودي بروين محرز بدلاء أمام نوتنجهام فورست
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 19:37
كتب : FilGoal
يبدأ خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي أساسيا أمام نوتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
جوليان ألفاريز
النادي : مانشستر سيتي
ويجلس كيفن دي بروين ورياض محرز على مقاعد بدلاء تشكيل بيب جوارديولا.
كما يستمر إيرلينج هالاند في التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
حارس المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو
الوسط: إيكاي جوندوجان - رودري - بيرناردو سيلفا
الهجوم: خوليان ألفاريز - إيرلنج هالاند - فيل فودين
دكة البدلاء: ستيفان أورتيجا - كيفن دي بروين - رياض محرز - كول بالمر - سيرجيو جوميز - كلاوديو جوميز - ريكو لويس - ويلسون إيسبراند
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.
أما نوتنجهام فورست ففي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
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