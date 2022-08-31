الركراكي يتولى قيادة المغرب حتى 2026

أعلن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم تولي وليد الركراكي قيادة منتخب المغرب حتى عام 2026.

ويأتي تعيين لقجع خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش والذي أعلن الاتحاد المغربي فسخ التعاقد معه.

وكشف فوزي لقجع في المؤتمر الصحفي لتقديم الركراكي: "تم تعيين وليد الركراكي مدربا للمنتخب الوطني المغربي".

وأضاف "عقد الركراكي مستمر مع منتخب المغرب حتى عام 2026".

وتابع "هدفنا مع وليد الركراكي هو بلوغ المربع الذهبي من أمم إفريقيا".

ويواجه منتخب المغرب منافسه التشيلي في 23 سبتمبر المقبل، فيما يلعب ضد بارجواي يوم 27 من الشهر ذاته.

ويلعب منتخب المغرب في المونديال في المجموعة الخامسة بجوار كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وكان الركراكي قد أعلن رحيله عن تدريب الوداد منتصف الشهر الجاري بعدما تُوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

ورحل الركراكي عن تدريب الوداد عقب خسارة مباراة نهائي كأس العرش على نهضة بركان بركلات الترجيح.