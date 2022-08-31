مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى

يبدو أن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد حسم مستقبل كريستيانو رونالدو نجم الفريق بشأن بقائه من عدمه مع الفريق خلال الموسم الجاري.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن صفوف يونايتد لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق مع أي ناد يضمه ويستطيع تحمل راتبه.

وتحدث تين هاج اليوم الأربعاء قائلا: "إنه واضح، نحتاج للاعبين بإمكانيات كبيرة لتغطية كل المباريات ونحافظ على الثبات".

وعن الوافد الجديد على الفريق من صفوف أياكس، أنتوني، قال تين هاج: "هناك اتفاق بين الناديين لكن لم يتم استيفاء كافة الأوراق بعد، لذا لا أستطيع الحديث بشكل أعمق".

واستدرك "لكننا نريد لتقوية الجزء الهجومي لأنه أمامنا الكثير من المباريات لنخوضها".

وعن سوق الانتقالات قال: "أعتقد أن السوق بالنسبة لنا انتهى بعد أنتوني وضم دوبرافكا من نيوكاسل، لكن طالما هناك فرصة عظيمة لضم أحد اللاعبين فيجب أن ننتبه للأمر كنادي كبير".

وبسؤاله عن مصير آرون وان بيساكا الظهير الأيمن للفريق قال: "سيبقى معنا، هذه التشكيلة من اللاعبين ستبقى معنا على الأقل حتى شهر يناير المقبل".

وكشف تين هاج عن استمرار غياب أنتوني مارسيال عن لقاء ليستر غدا الخميس في خامس جولات الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة في وتر أكيلس.

فيما أوضح أن فيكتور ليندلوف تدرب وسيحكم على حالته في وقت لاحق.

وبسؤاله عن الانتصارين على ليفربول وساوثامبتون قال: "أرى الأمر كبداية فلدينا أساس جيد الآن، هذا يجب أن يكون أقل شيء يمكن أن نقدمه، كنت سعيدا بالتحول في أداء الفريق وعلينا الحفاظ على ذلك أن نحافظ على الروح وعقلية الفوز لأننا نحتاج لذلك إن أردنا الحصول على موسم ناجح".

وعن هل سيلحق أنتوني بمواجهة أرسنال في الجولة السادسة أجاب "أتمنى ذلك، يجب أن يتواجد لأن السوق سيكون أغلق وقتها".

وحصد يونايتد ست نقاط من أول أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.