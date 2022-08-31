محمد صحبي: أشكر فيتوريا.. وجاهز لحراسة مرمى منتخب مصر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

محمد صبحي - حارس مرمى فاركو

وجه محمد صبحي حارس مرمى فاركو، الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد ضمه لقائمة الفراعنة.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

مصر

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته الأولى والتي تضم المحليين فقط والتي ستنضم للمعسكر المقرر انطلاقه من 13 وحتى 27 سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال صبحي عبر إذاعة أون سبورت: "أشكر فيتوريا على ثقته الكبيرة في قدراتي وضمي لقائمة المنتخب وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني للفراعنة".

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وأضاف "بذلك الكثير من الجهد في الموسم المنقضي وحافظت على نظافة شباكي في 15 مباراة".

وأتم تصريحاته "سأحاول الحصول على فرصة للمشاركة في منتخب مصر وسأكون جاهزا لحراسة عرين الفراعنة".

وشهدت القائمة استدعاء عدة لاعبين لأول مرة وهم: كريم فؤاد ظهير الأهلي وأحمد عادل "ميسي" جناح الاتحاد وكذلك مروان عطية لاعب وسط الاتحاد وأحمد مدبولي جناح الإسماعيلي ومحمود حماده لاعب وسط فاركو وإسلام عيسى جناح بيراميدز وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد شريف مهاجم فاركو.

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