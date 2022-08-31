ناصر منسي لـ في الجول: المنافسة بـ المنتخب صعبة ولكنها ستكون البداية

يرى ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي أن انضمامه لقائمة منتخب مصر سيشهد منافسة كبيرة في مركز الهجوم.

ناصر منسي النادي : البنك الأهلي مصر

وأعلن روي فيتوريا قائمته من اللاعبين المحليين الذين سيخوضون المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادته.

وشهدت القائمة استدعاء ناصر منسي لأول مرة. (من هنا)

وقال منسي في تصريحات لـ FilGoal.com: "شرف لي الانضمام إلى المنتخب الأول وهو أمر كبير بالنسبة لي".

وأضاف مهاجم البنك الأهلي "كنت دائم التواجد مع المنتخب الأولمبي ولكن هذه المرة الأولى التي انضم فيها للمنتخب الأول".

وشدد ناصر منسي "أسعى أن أكون عند حسن الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وبسؤاله عن المنافسة أوضح "بالطبع ستكون منافسة صعبة ولكنها شريفة لصالح المنتخب".

واختتم منسي تصريحاته "إن شاء الله ستكون بداية انضمامي إلى المنتخب الأول بشكل دائم".

وخاض منسي في الموسم المنقضي 28 مباراة في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وساهم منسي في 17 هدفا في الموسم المنقضي، إذ نجح بتسجيل 13 هدفا وصنع 4 آخرين.