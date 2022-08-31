نائب رئيس المصري يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 15:51

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أوضح رحب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن النادي رحيل حسام حسن عن قيادة الفريق بعد نهاية الموسم.

وقال عبد القادر عبر أون تايم سبورتس 2: "المدير الفني الجديد؟ كل الخيارات مطروحة في منصب المدير الفني سواء مصري أو أجنبي".

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وأضاف "خلال أسبوع مع عودة كامل أبو علي رئيس النادي الجديد من الخارج سنبحث الأمر ونعلن بشكل رسمي".

وأردف "سندعم الفريق بشكل جيد في الفترة المقبلة في جميع المراكز التي شهدت ثغرات".

وأتم "سنعلن الصفقات في وجود الجهاز الفني الجديد".

وضم المصري منذ أيام عبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري في أولى صفقات الفريق للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وقاد العميد الفريق البورسعيدي خلال ولايته الرابعة في 15 مباراة محققا الفوز في 6 وتعادل في مثلها وخسر 3.

وأنهى المصري موسم 2021-2022 في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

وتولى حسام حسن المهمة خلفا للتونسي معين الشعباني والذي رحل بسبب سوء النتائج.

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