وفاق سطيف يعلن انتقال دغموم إلى المصري

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - وفاق سطيف - الأهلي

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري انتقال عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق إلى النادي المصري.

وتقدمت إدارة النادي بالشكر إلى دغموم على ما قدمه مع الفريق وتمنت له التوفيق في مشواره.

لاعب الوسط صاحب الـ 23 عامًا يلعب في الفريق الأول لـ وفاق سطيف منذ 2018.

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وحسبما علم FilGoal.com فقد وقع عبد الرحيم دغموم على عقود انتقاله إلى النادي المصري لمدة ثلاث سنوات مقبلة ومقابل 250 ألف دولار.

وساهم دغموم في وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

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FilGoal.com انفرد في وقت سابق بوصول اللاعب إلى مصر من أجل التوقيع للنادي المصري قبل أيام.

وشارك دغموم في 11 مباراة بالمسابقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ودخل دغموم بديلًا أمام الأهلي في آخر 13 دقيقة بذهاب نصف النهائي، وشارك أساسيًا في الإياب لمدة 62 قبل استبداله.

كما شارك في 27 مباراة بالدوري الجزائري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

ويمتلك دغموم 4 مباريات مع منتخب الجزائر الأولمبي.

المصري وفاق سطيف عبد الرحيم دغموم
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