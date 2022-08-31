مؤتمر فيتوريا - الكشف عن تفاصيل المعسكر الأول.. وموقفه من تعيين مدرب مساعد مصري

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر تفاصيل المعسكر الأول ومنافسي الفراعنة وديا في شهر سبتمبر المقبل، وكذلك موقفه من تعيير مدرب مساعد مصري في جهازه الفني.

وأعلن فيتوريا قائمته الأولية والتي ضمت 24 لاعبا محليا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وإليكم كل ما جاء في مؤتمر روي فيتوريا عقب إعلان قائمة منتخب مصر.

تفاصيل المعسكر الأول

"معسكر منتخب مصر سيكون مقسما على فترتين الأولى من 13 وحتى 17 سبتمبر وستضم اللاعبين المحليين لتعذر وجود المحترفين وكذلك البطولات الإفريقية للأندية المصرية".

"ثم الفترة الثانية بين يومي 17 وحتى 27 سبتمبر، يوم 17 سبتمبر سنعلن قائمة جديدة باللاعبين الذين سيخوضون مواجهتي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر المقبل".

"سنرسل يوم 4 سبتمبر للأندية الأوربية لطلب استدعاء اللاعبين المحترفين".

"لم نعلن القائمة مبكرا قبل ذلك من أجل توفير التركيز للاعبين والأندية في نهاية الدوري وهناك أيضا فترة إعداد للأندية للتجهيز للموسم الجديد".

"أشكر كل من ساهم في تجهيز المعسكر الذي سينطلق في الإسكندرية وكل شيء تم إعداده للاستفادة القصوى".

"هدف المعسكر هو تحقيق الانسجام والتعرف على اللاعبين لأن اللاعب في النادي غير المنتخب، وهناك هدف آخر وخو خلق وصناعة الخبرات ليكون لدينا عناصر جاهزة للانضمام في أي وقت".

"جميع اللاعبين تحت الملاحظة وأريدهم أن يُظهروا أفضل ما لديهم لأنني سأضم أي لاعب مميز من أي فريق".

وشدد على تواجد محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول في المعسكر، قائلا: "كل المؤشرات تؤكد أن محمد صلاح سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل".

"حددنا قائمة مبدئية من 85 لاعبا تم تصفيتهم لـ 35 لاعبا ثم 23، والمنتخب بابه مفتوح لأي لاعب".

مدرب مصري في الجهاز الفني للمنتخب

"لن أُعين مدرب مصري أو غير مصري في جهاز المنتخب من أجل تواجده لإراحة الجمهور، ولكن أريد مواصفات معينة ستضيف للعمل وأهم شيء الصفات الشخصية لهذا الشخص الذي سأتعاون معه".

"لا اهتم بالسير الذاتية فقط ولن أعين شخص "سد خانة" وهذا الأمر يخضع لمباحثات مع اتحاد الكرة"

وعن مواجهة الأرجنتين وديا: "كان مخططا أن نلتقي منتخب الأرجنتين وديا ولم يحدث ذلك، والمهم لنا أن نواجه منتخبات تتشابه مع المباريات القادمة التي سنخوضها في تصفيات أمم إفريقيا".

أسلوب اللعب والدوري المصري

"لابد أن نحدد أهدافنا، لدينا طريقة معينة في اللعب أحاول التركيز عليها وليس من الصحيح أن نغير الأداء وأسلوب اللعب في كل معسكر، سنحاول تطوير نفس الطريقة دون تغيير".

"كرة القدم المصرية جيدة ويجب تطويرها وليس تغييرها".

"من خلال زيارة الأندية أشعر أن اللاعب المصري لديه حماس ويمكنه إخراج أفضل أداء مما يقدمه الآن، اعتقد أننا سنصبح أفضل لأن غير ذلك يعني أن اللاعبين لا يقدمون كل ما لديهم".

"في المعسكر المقبل سنضم لاعبين بمستويات مختلفة وهناك من كان ينافس بقوة وآخرون بدون منافسة وستكون هناك فرصة ليكونوا سويا، وأعلم أن أغلب اللاعبين لن يكونوا في أفضل مستوياتهم، المهم أن نحتك بالمنتخبات الإفريقية لأن المباريات الرسمية القادمة في تصفيات أمم إفريقيا".

"المدربون البرتغاليون في مصر مثل باقي مدربي الدوري المصري، وأريد أن أهنئ جميع الفرق التي حققت أهدافها في الدوري".

"كان هناك فرصة للتخطيط خلال الفترة المقبلة وسنتجاوز الاجهاد وضغط المباريات من خلال ترتيب وتنظيم وسيكون هناك نوع من التنظيم في أجندة المسابقات والمنتخب من أجل ذلك".

"من المعروف متى سيبدأ الدوري الجديد ومتى ينتهي وكل شيء سيكون سهل دون تغيير جداول المسابقات وهو ما سيساعد على إعداد الاندية والمنتخب".

"نفكر دائما على المدى البعيد وعيني على منتخبات الشباب أيضا، الفترة المقبلة كل اللاعبين سيكونون تحت المتابعة والباب مفتوح، المعيار الأول هو القدرات والإمكانيات والمنافسة ولا أقول إن هذا أهم معيار لكن من أهم المعايير".

"لدي 4 مبادئ لتحقيق الأهداف وهي: حب المنتخب والبلد، والتعاون بين اللاعبين، ثم التعاون بين الأندية والمنتخبات، وأخيرا المنافسة هي التي تؤدي لإمكانيات عالية للمنتخب الأول، هذا حديث ينطبق على اللاعبين وكأشخاص لدعم منتخب مصر".

استدعاء لاعبي الأهلي رغم غيابهم لفترة طويلة كان على أي أساس؟

"فترة إراحتهم هي فترة نقاهة، هم لاعبون لديهم خبرات وخصوصا أن لدينا 11 لاعبا جديدا ينضمون لمنتخب مصر لأول مرة، وكان لابد من وجود تنويع في الأسماء من أجل تحقيق الانسجام، وأتمنى أن فترة الراحة التي حظي بها لاعبي الأهلي تساهم في العودة إلى مستواهم وأفضل".

"أريد رؤية اللاعبين السابقين لمنتخب مصر وكذلك الجدد كيف سيكون وضعهم في التدريبات تحت قيادتي".

قلة عدد المحترفين المصريين مقارنة بمنتخبات إفريقيا

"عدد المحترفين المصريين قليل مقارنة لمنتخبات إفريقيا وهذه حقيقة، سنواجه الأمر عن طريقين: الأول هو تطوير المسابقات المحلية وتجهيز لاعبين للمشاركة مع المنتخب، والثاني هو تجهيز لاعبين بشكل جيد من أجل الاحتراف في أوروبا وفي هذه الحالة سنتساوى مع المنتخبات الإفريقية".

مشاكل في بعض المراكز

"في بعض الأحيان تكون هناك مراكز أقوى من مراكز، ولاحظت أن مركز الظهير الأيمن تغير عليه أكثر من لاعب الفترة الماضية، والفترة المقبلة سنجرب لاعبين في هذا المركز مثلما سيحدث في المراكز الأخرى".

"مع انضمام اللاعبين الجدد سنفكر في هذا الأمر للوصول لأفضل اختيار ممكن يناسب المنتخب، وربما نجد حلولا مستقبلية".

تعارض مركز زيزو في صلاح

"من الحظ أن لدينا لاعبين كُثر إمكانياتها عالية وعندما سأتواصل باللاعبين وجها لوجها سأعرف كيف سأوظف اللاعبين في مراكز أخرى، ومن الصعب تحديد الأمر ونريد في مركز أن يكون لاعبين في كل مركز"

"تابعت الكثير من اللاعبين في البطولات المحلية وسعيد بالمستوى الذي قدموه".

"من الأفضل أن يكون لدينا 10 لاعبين شباب بين 20 و25 عاما في المنتخب، وسواء اللاعب سنه صغير أو كبير، لابد أن يكون له طاقة وأن يضيف للفريق".

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