توني كروس يعلق على انتقال كاسيميرو إلى يونايتد

علق توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على انتقال زميله السابق كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد.

وأتم الدولي البرازيلي انتقاله إلى الشياطين الحمر الأسبوع الماضي، في خطوة مفاجئة من حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كروس عبر المدونة الصوتية الخاصة به والتي يديرها مع شقيقه فيليكس: "انتقال كاسيميرو إلى يونايتد؟ لقد كانت مفاجأة".

وأضاف "لقد فاجأني قرار كاسيميرو، فهناك فارق كبير بين اللعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

ويلعب يونايتد في مسابقة الدوري الأوروبي، بينما يدافع الفريق الملكي عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب ليفربول.

وقال كاسيميرو تحدث الأسبوع الماضي عن ثلاثية الوسط المدريدي التي تشاركها مع لوكا مودريتش وتوني كروس قائلا "فلورنتينو بيريز يدعونا التينور الثلاثة (فرقة موسيقية احتلت أوروبا غنائيا في التسعينات وأوائل الألفية)".

وأكمل في حواره مع صحيفة أس الإسبانية "نحن الثلاثي اكتسبنا حق أن يتم تذكرنا لأعوام عديدة".

صفقة كاسيميرو تمت مقابل 60 مليون يورو و10 مليون في صورة متغيرات إضافية، بعقد يمتد حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي