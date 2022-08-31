كلوب: نيوكاسل لديه كل شيء ليكون ضمن الكبار

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح لحظة تسجيل هدف ليفربول في نيوكاسل

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن منافسه في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد، يملك كل شيء ليصبح ضمن كبار المسابقة.

ملكية نادي نيوكاسل يونايتد انتقلت العام الماضي إلى شركة يتحكم فيها صندوق الاستثمار السعودي، ومن وقتها أبرم الفريق العديد من الصفقات وحقق نتائج جيدة.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن نيوكاسل يمكنه منافسه الكبار بالنظر إلى نتائجهم في النصف الثاني من الموسم الماضي والتدعيمات في قائمتهم هذا الموسم".

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وأضاف "لست متأكدا مما إذا كانوا يحتاجون إلى فترة انتقالات أخرى، ولكن إذا منح إيدي هاو الوقت والموارد وما إلى ذلك، فسيصبحون قوة كبيرة بكل تأكيد".

وأكمل "هذا هو عالم كرة القدم الذي نعيشه اليوم، ولا مشكلة في ذلك. نيوكاسل أحد الأندية العريقة، حقق نجاحات كبيرة في الماضي، والآن بات لديهم كل شيء تقريبًا ليكونوا ضمن الكبار إذا جاز لنا التعبير".

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول يوم الأربعاء.

ويشعر كلوب أن "نيوكاسل أصبح أقوى على الصعيد الذهني وعلى مستوى الدفاع أيضًا وهذا طبيعي، فهم لم يتعرضوا للهزيمة حتى الآن في الموسم الحالي".

وواصل المدرب الألماني "لقد حصدوا نقاطا كثيرة هذا الموسم ولعبوا بشكل جيد للغاية منذ أن تولى إيدي هاو المسؤولية".

وأتم "ستكون مباراة صعبة. لقد تعاقدوا مع أليكساندر إيزاك، وهناك سفين بوتمان في الدفاع، وفي الموسم الماضي تعاقدوا مع برونو جيماريش. جميعها تعاقدات جيدة وذكية".

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ليفربول في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

ليفربول نيوكاسل يورجن كلوب
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