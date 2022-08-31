تنس - ميار شريف تودع أمريكا المفتوحة أمام الأوكرانية كوستيوك.. ومواجهة بطباع سياسي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

ميار شريف

ودعت ميار شريف منافسات أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول بالخسارة بنتيجة 2-0 من الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وجاءت نتيجة الشوطين: 7-6 و6-4 في مباراة استمرت 90 دقيقة.

ولم تستطع ميار شريف من تخطي عقب الدور الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إذ ودعت العام الماضي من نفس المرحلة أيضا.

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يذكر أن ميار تفوقت في نسخة 2022 على الأوكرانية في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) لكنها لم تُكمل المسابقة حينها بسبب الإصابة.

وستلتقي الأوكرانية مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا والتي تفوقت بنتيجة شوطين لشوط على حساب الأمريكية أشيلن كروجير.

مواجهة ستحمل أبعادا سياسية بين الأوكرانية والبيلاروسية، خاصة أن كوستيوك رفضت المشاركة في حدث قبل انطلاق البطولة يستهدف جمع أموال لأوكرانيا في ظل حضور أزارينكا المصنفة الـ 26 على العالم.

الأوكرانية البالغة 20 عاما صرّحت قائلة: "عندما اكتشفت أنه سيكون هناك ممثلين لروسيا أو بيلاروسيا في هذا الحدث، قلت على الفور إنني لن أشارك في هذا".

ويشارك اللاعبون الروس والبيلاروسين في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما استبعادهم من بطولة ويمبلدون على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

ميار شريف تنس أمريكا المفتوحة
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