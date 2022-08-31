أسامة نبيه: رحيل صبحي عن الزمالك كارثي.. و"لعب التيكي تاكا مش هيأكلنا عيش"

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

أسامة نبيه يحتفل بهدف الزمالك القاتل في فيوتشر

وصف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك رحيل محمد صبحي عن صفوف الفريق بـ "الكارثي".

وحسبما علم FilGoal.com فأن فاركو فعّل عقد شراء اللاعب بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة نبيه لقناة "MBC مصر": "في بداية الموسم رحل محمود عبد الرحيم جنش وكان قرار رحيل محمد صبحي كارثيا، اللاعب أهم من الأموال، والآن أصبح ليس لاعبا للزمالك".

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وأضاف "خسرنا لاعبا بعمر 23 عاما لديه مستقبل في حراسة المرمى في مصر، ولم نتخيل أن أبو جبل سيرحل وسيترك عواد بمفرده رفقة حارس شاب في الزمالك قبل نهاية يونيو الماضي".

وتابع "سأشعر بالحزن حال رحل محمد صبحي للأهلي، لأن الزمالك وضعه على الطريق بغض النظر عن عدم لعبه مع الفريق الأول رغم خروجه معارا للاتحاد ثم فاركو، وأنت تنظر له على إنه حارس المستقبل".

وواصل "عواد تحمل وطبيعي أن تفكر في أن يكون لديك مركز حراسة المرمى "متأمن" بأكثر من حارس في ظل تعاقب البطولات".

وتطرق للحديث عن رحيل طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي قائلا: "حزنت على مواقف طارق حامد ومحمد أبو جبل في طريقة رحيله، خاصة أن كان على الثنائي الرحيل بطريقة أفضل، طارق حامد رصيده كبير جدا مع الزمالك، وأخبرت أمير مرتضى أن قراره تاريخي".

وأردف "اتفقنا مع أشرف بنشرقي أن يرحل بعد نهاية كأس مصر يوم 21 يوليو الماضي ليكون خير وداع لمسيرته مع الفريق وحتى مستواه ارتفع في الفترة الأخيرة، واللاعب وافق على الاستمرار مع الفريق ورحل بعد تحقيقه لقب مع الفريق".

وتحدث نبيه عن المباراتين التي قاد خلالها الزمالك بين فترتي باتريس كارتيرون وجوسفالدو فيريرا قائلا: "زيزو سجل أمام فيوتشر من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في الشوط الأول أخبرته بين الشوطين إنه إذا لم يكن سجل الركلة (كنت دبحتنا كلنا) فرد عليّ قائلا إنه يعلم أن الحارس سيتحرك نحو أحد الزوايتين وسدد بطريقة مختلفة".

وأكمل "تلك المباراة نقطة انطلاق وجسر ثقة بين الفريق والجماهير خاصة أن الفريق قلب تأخره 2-0 لفوز 3-2 في الدقيقة 95 حتى إننا لم نعرف من سجل الهدف الثالث".

وأتم "بعد مباراة فيوتشر شعر اللاعبون بالثقة وفي المباراة التالية أمام الجونة والنتيجة 2-0 للزمالك ونلعب بشكل رائع والجماهير تهتف لنا وأهدرنا أكثر من فرصة. قلص الجونة الفارق من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، بين الشوطين قلت للاعبين "لعب التيكي تاكا والميكي ماكا مش هيأكلنا عيش" أريد الفوز بالثلاث النقاط، بعد المباراة أخبرني أشرف بنشرقي أنني أخبرتهم خلاصة الأمر بين شوطي اللقاء".

وقاد نبيه الزمالك خلال مباراتي فيوتشر والجونة وقاد الفريق للفوز قبل تولي البرتغالي المخضرم تدريب الفريق.

وتوج الزمالك بلقب الدوري للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعدما حسم اللقب قبل جولتين على النهاية.

أسامة نبيه الزمالك في الدوري الدوري المصري
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