خبر في الجول – فاركو يفعل بند ضم صبحي من الزمالك.. وموقف ثنائي الأبيض

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:44

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي - حارس مرمى فاركو

أرسل فاركو خطابا للزمالك أخطره فيه بتفعيله لبند ضم محمد صبحي نهائيا مقابل 20 مليون جنيه بعد الإعارة التي قضاها خلال الموسم الجاري.

ياسين مرعي

النادي : فاركو

محمد صبحي

النادي : فاركو

فاركو
الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو في خطابه أخطر الزمالك بضمه نهائيا كذلك لناشئ الفريق الأبيض ياسين مرعي مقابل 3 ملايين جنيه.

أما فيما يتعلق بأحمد محمدو الظهير الأيمن للزمالك والمعار لفاركو فقد فضل اللاعب العودة لصفوف النادي الأبيض عقب نهاية الموسم.

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وشارك صبحي مع فاركو في الموسم الجاري في 29 مباراة حافظ على نظافة شباكه فيهم في 16 لقاء واستقبل 19 هدفا.

أما ياسين مرعي فشارك مع الفريق في أربع مباريات خلال الموسم.

فيما لم يشارك أحمد محمود مع فاركو سوى في مباراتين فقط.

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أحمد محمود لاعب الزمالك المعار إلى فاركو

ويأتي ذلك في ظل منع فاركو من القيد لفترتين بعد تغريم النادي 500 ألف دولار لصالح المريخ بعد ضمه لسيف تيري رغم تجديد الأخير لتعاقده مع المريخ السوداني حتى 2024.

وقال مصدر من فاركو آنذاك لـFilGoal.com: "حال تأكد عقوبة حرمان الفريق من الفيد لن نقوم بالتفريط في أي لاعب".

وأضاف "على رأس هؤلاء اللاعبين الحارس محمد صبحي".

فاركو الزمالك محمد صبحي ياسين مرعي أحمد محمود
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