إيدرسون: جوارديولا يفكر في 1000 شيء في نفس الوقت

أوضح إيدرسون حارس مانشستر سيتي أن مدربه بيب جوارديولا يفكر في العديد من الأشياء في وقت واحد، مما انعكس على مسيرته التدريبية.

البرازيلي هو أحد الركائز الأساسية في فترة نجاح جوارديولا مع سيتي محليا، منذ انضمامه إلى سيتي قادما من بنفيكا في صيف 2017.

وقال إيدرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بيب جوارديولا مدرب استثنائي، كما أثبت طوال حياته المهنية".

وأضاف البرازيلي "لا أعرف ما الذي يدور في رأسه، لكنه يفكر في 1000 شيء في نفس الوقت".

وتابع "لقد تمكن جوارديولا من تنفيذ العديد من أساليب اللعب في فريقنا، لقد غير طريقة اللعب في هذا النادي تماما منذ وصوله".

وواصل إشادته بمدربه الإسباني "إنه مدرب رائع، يعمل بجد ويعيش كرة القدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وعن اللعب في الدوري الإنجليزي، قال إيدرسون "الدوري الإنجليزي بطولة رائعة، أعرف مدى صعوبة اللعب في هذا الدوري، كل مباراة صعبة، كل المباريات قوية للغاية".

في المواسم الخمسة التي قضاها في صفوف سيتي حتى الآن، أسهم إيدرسون في الفوز بأربع بطولات للدوري، و4 كؤوس رابطة المحترفين، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشدد البالغ من العمر 29 عاما "تحتاج إلى منح 100% من مجهودك في كل مباراة، لا توجد مباريات سهلة بغض النظر عن الفريق الذي تواجهه".

وأتم "من المهم أن يتمكن الفريق من تحقيق العديد من الانتصارات المتتالية، مع العلم بمدى صعوبة الأمر مع وجود العديد من الفرق الرائعة واللعب كل ثلاثة أيام".

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ويستعد سيتي لاستقبال نوتنجهام فورست يوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.