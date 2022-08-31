إيدرسون: جوارديولا يفكر في 1000 شيء في نفس الوقت

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح إيدرسون حارس مانشستر سيتي أن مدربه بيب جوارديولا يفكر في العديد من الأشياء في وقت واحد، مما انعكس على مسيرته التدريبية.

البرازيلي هو أحد الركائز الأساسية في فترة نجاح جوارديولا مع سيتي محليا، منذ انضمامه إلى سيتي قادما من بنفيكا في صيف 2017.

وقال إيدرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بيب جوارديولا مدرب استثنائي، كما أثبت طوال حياته المهنية".

أخبار متعلقة
بعد وصوله لهولندا.. فشل انتقال أوكامبوس لـ أياكس مؤتمر توخيل: نعاني من ضعف الدفاع.. نحن لسنا أقوياء بما يكفي للفوز بالمباريات سان جيرمان يضم فابيان رويز لخمسة مواسم مصدر مقرب من النني لـ في الجول: لم يتم تشخيص إصابته حتى الآن

وأضاف البرازيلي "لا أعرف ما الذي يدور في رأسه، لكنه يفكر في 1000 شيء في نفس الوقت".

وتابع "لقد تمكن جوارديولا من تنفيذ العديد من أساليب اللعب في فريقنا، لقد غير طريقة اللعب في هذا النادي تماما منذ وصوله".

وواصل إشادته بمدربه الإسباني "إنه مدرب رائع، يعمل بجد ويعيش كرة القدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وعن اللعب في الدوري الإنجليزي، قال إيدرسون "الدوري الإنجليزي بطولة رائعة، أعرف مدى صعوبة اللعب في هذا الدوري، كل مباراة صعبة، كل المباريات قوية للغاية".

في المواسم الخمسة التي قضاها في صفوف سيتي حتى الآن، أسهم إيدرسون في الفوز بأربع بطولات للدوري، و4 كؤوس رابطة المحترفين، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشدد البالغ من العمر 29 عاما "تحتاج إلى منح 100% من مجهودك في كل مباراة، لا توجد مباريات سهلة بغض النظر عن الفريق الذي تواجهه".

وأتم "من المهم أن يتمكن الفريق من تحقيق العديد من الانتصارات المتتالية، مع العلم بمدى صعوبة الأمر مع وجود العديد من الفرق الرائعة واللعب كل ثلاثة أيام".

ويستعد سيتي لاستقبال نوتنجهام فورست يوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

إيدرسون مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
لاعب بورنموث يعود للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من السرطان كلوب: نيوكاسل لديه كل شيء ليكون ضمن الكبار خطوة للأمام وأخرى للخلف.. تشيلسي يخسر أمام ساوثامبتون صلاح يكشف طعامه المصري المفضل والممثل الذي يفضله لتجسيد شخصيته انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (2)-(1) تشيلسي.. خسارة جديدة للأزرق 90 مليون يورو.. سكاي: تشيلسي يقترب من ضم جفارديول تشكيل تشيلسي – عودة كوليبالي للدفاع.. وزياش أساسي أمام ساوثامبتون بانتظار الضوء الأخضر.. كورزاوا يقترب من فولام
أخر الأخبار
لاعب بورنموث يعود للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من السرطان 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البنك الأهلي يعلن استمرار خالد جلال 13 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيتوريا - الكشف عن تفاصيل المعسكر الأول.. وموقفه من تعيين مدرب مساعد مصري 18 دقيقة | منتخب مصر
الصفقة الثانية.. الزمالك يضم إبراهيما نداي 22 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يمدد تعاقده مع تاكيس جونياس 30 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: تشيلسي يستعد لتقديم عرض مثير من أجل نيمار 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
توني كروس يعلق على انتقال كاسيميرو إلى يونايتد 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مروان عطية لـ في الجول: لم أكن أعرف أمر انضمامي لمنتخب مصر ولكن توقعته ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث