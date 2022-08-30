خطوة للأمام وأخرى للخلف.. تشيلسي يخسر أمام ساوثامبتون

خسر تشيلسي للمرة الثانية في الدوري الإنجليزي أمام مضيفه ساوثامبتون بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من المسابقة بملعب سانت ماري.

وجاءت الهزيمة بعد فوز تشيلسي في أولى مباريات الدوري، ثم التعادل مع توتنام والخسارة أمام ليدز والفوز على ليستر.

وتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 7 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ساوثامبتون الذي حقق انتصاره الثاني في الدوري إلى النقطة 7 أيضا في المركز السابع.

سجل ثنائية ساوثامبتون كل من روميو لافيا وآدم أرمسترونج، وجاء هدف تشيلسي عن طريق رحيم ستيرلينج.

وصف المباراة

بادر ساوثامبتون بالهجوم على مرمى تشيلسي في الدقائق الأولى من المباراة وكان الأخطر لكن محاولاته لم تكتمل.

ونجح تشيلسي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق رحيم ستيرلينج، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من تمريرة ماسون ماونت، وسدد على مرتين ليهز الشباك.

لكن ساوثامبتون لم ينتظر كثيرا، ونجح في تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 28 بقدم روميو لافيا، بعد متابعة لركلة ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح ساوثامبتون في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق المهاجم آدم أرمسترونج.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ساوثامبتون بثنائية مقابل هدف.

في الشوط الثاني حاول تشيلسي تسجيل التعادل ولكن لم تنجح المحاولات أمام مرمى ساوثامبتون.

وأجرى توماس توخيل العديد من التغييرات لتنشيط الهجوم ولكن دون فائدة.

ودفع المدرب الألماني بكل من كريستيان بوليسيتش وأرماندو بروخا وبين تشيلويل وماتيو كوفاسيتش بدلا من سيزار أزبيليكويتا وجورجينيو وكاي هافرتز ولوفتيس تشيك.

وأنقذ تياجو سيلفا تشيلسي من تلقي الهدف الثالث في الدقيقة 74، بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى في ركلة ركنية.