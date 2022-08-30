صلاح يكشف طعامه المصري المفضل والممثل الذي يفضله لتجسيد شخصيته
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 22:35
كتب : FilGoal
وحقق ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما أنهى صلاح الموسم هدافا للدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين بـ 23 هدفا لكل منهما.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وحقق صلاح مع ليفربول عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي عام 2020، اللقب الذي كان منتظرا منذ عام 1990.
وجاء الحوار كالتالي:
ما هي أقدم ذكرى كروية لديك؟
- في فريقي القديم "المقاولون العرب" لا زلت أتذكر مباراة لأني سجلت فيها هدفين.
ما هو إنجازك الأكبر حتى الآن؟
- دوري أبطال أوروبا.
من هو الممثل الذي تريده أنه يمثل شخصيتك في فيلم؟
- أحب كيفن هارت. إنه يضحكني كثيرا.
ما هو قولك المفضل باللغة العربية؟
- "شكرا"
أي لاعب تحب اللعب معه في تاريخ كرة القدم؟
- أحب رونالدو "البرازيلي"، أو زين الدين زيدان لأني لعبت مع فرانشيسكو توتي بالفعل في روما. ستيفي (جيرارد) أيضا.
ربما ما كنت لتحظى بنفس عدد الأهداف إذا لعبت مع رونالدو؟
- حسنا إنه يمرر الكرة أحيانا
إذا كان يمكنك اختيار وجبة واحدة لتأكلها طوال الوقت ماذا ستكون؟
- طعام مصري يدعى "الكشري".. إنه مكون من مكرونة وأرز وبصل مقلي وصلصة طماطم، إنه خليط من كل شيء وهو شهير للغاية في مصر.
يمكنك صنعه؟
- بالتأكيد يمكنني، ولكن ليس مثل ما ستشتريه من جانبنا.
إلى جانب كرة القدم، ما هي الرياضة التي كنت ستود لعبها بشكل احترافي؟
- لعبت التنس، وهزمت ترينت (ألكساندر) أرنولد. إنه جيد ولكني أفضل منه.