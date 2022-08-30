صلاح يكشف طعامه المصري المفضل والممثل الذي يفضله لتجسيد شخصيته

وحقق ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما أنهى صلاح الموسم هدافا للدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين بـ 23 هدفا لكل منهما.

وحقق صلاح مع ليفربول عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي عام 2020، اللقب الذي كان منتظرا منذ عام 1990.

وجاء الحوار كالتالي:

ما هي أقدم ذكرى كروية لديك؟

- في فريقي القديم "المقاولون العرب" لا زلت أتذكر مباراة لأني سجلت فيها هدفين.

ما هو إنجازك الأكبر حتى الآن؟

- دوري أبطال أوروبا.

من هو الممثل الذي تريده أنه يمثل شخصيتك في فيلم؟

- أحب كيفن هارت. إنه يضحكني كثيرا.

ما هو قولك المفضل باللغة العربية؟

- "شكرا"

أي لاعب تحب اللعب معه في تاريخ كرة القدم؟

- أحب رونالدو "البرازيلي"، أو زين الدين زيدان لأني لعبت مع فرانشيسكو توتي بالفعل في روما. ستيفي (جيرارد) أيضا.

ربما ما كنت لتحظى بنفس عدد الأهداف إذا لعبت مع رونالدو؟

- حسنا إنه يمرر الكرة أحيانا

إذا كان يمكنك اختيار وجبة واحدة لتأكلها طوال الوقت ماذا ستكون؟

- طعام مصري يدعى "الكشري".. إنه مكون من مكرونة وأرز وبصل مقلي وصلصة طماطم، إنه خليط من كل شيء وهو شهير للغاية في مصر.

يمكنك صنعه؟

- بالتأكيد يمكنني، ولكن ليس مثل ما ستشتريه من جانبنا.

إلى جانب كرة القدم، ما هي الرياضة التي كنت ستود لعبها بشكل احترافي؟

- لعبت التنس، وهزمت ترينت (ألكساندر) أرنولد. إنه جيد ولكني أفضل منه.