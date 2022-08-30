تشكيل تشيلسي – عودة كوليبالي للدفاع.. وزياش أساسي أمام ساوثامبتون

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

احتفال هدف كوليبالي مع تشيلسي أمام توتنام

عاد خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي للمشاركة مع فريقه في الدوري الإنجليزي، بعد الغياب أمام ليستر سيتي للإيقاف.

ويلعب تشيلسي ضد ساوثامبتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب سانت ماري.

كذلك عاد حكيم زياش للظهور في تشكيل تشيلسي الأساسي، وأيضا المدافع سيزار أزبيليكويتا.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليتكويتا – تياجو سيلفا – خاليدو كوليبالي – مارك كوكوريا – لوفتيس تشيك

الوسط: جورجينيو – ماسون ماونت

الهجوم: حكيم زياش – كاي هافرتز – رحيم ستيرلينج

ويحتل تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، ويأتي ساوثامبتون في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

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