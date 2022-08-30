خبر في الجول - وعكة صحية تبعد محمد عمر عن قيادة الاتحاد أمام غزل المحلة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 19:11

كتب : هاني العوضي

محمد عمر - الاتحاد السكندري

ترك محمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري معسكر فريقه قبل ساعات من مواجهة غزل المحلة بسبب وعكة صحية.

وعلم FilGoal.com أن محمد نور المدرب العام هو من سيقود الفريق أمام غزل المحلة في الجولة 34 بختام مسابقة الدوري المصري.

وكان عمر قد تعرض لوعكة صحية أمس الإثنين قبل أن يتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ.

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وعاد محمد عمر إلى معسكر الفريق مساء أمس الإثنين قبل أن يشعر بوعكة صحية صباح اليوم الثلاثاء.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد السكندري على عودة محمد عمر إلى الإسكندرية بسبب الوعكة الصحية.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة وضمن البقاء في مسابقة الدوري والابتعاد عن صراع الهبوط.

أما المحلة ففي المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة ويكفيه التعادل فقط لضمان استمراره في مسابقة الدوري.

الدوري المصري الاتحاد غزل المحلة محمد عمر
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