كرة سلة - اتفاقية تعاون بين الأهلي وتورنتو رابترز الكندي

أبرم الأهلي اتفاقية تعاون في قطاع كرة السلة مع فريق تورنتو رابترز الكندي الذي يشارك في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وخلال زيارة وفد دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL إلى مصر ووفد NBA، عقد الأهلي اتفاقية مع فريق تورنتو رابترز للتعاون من أجل تطوير قطاع كرة السلة في النادي الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن الرئيس التنفيذي لنادي تورنتو ماساي أوجيري عقد جلسة مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في الأهلي جلسة بحضور أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول في النادي الأحمر.

وفي الجلسة رحب ماساي أوجيري باتفاقية التعاون وأبدى استعداده لاستقبال المدربين والإداريين في الأهلي لقضاء فترات معايشة في ناديه الكندي، من أجل نقل خبرات الفريق الكندي إلى الأهلي وتطوير قطاع كرة السلة في القلعة الحمراء.

وفاز فريق تورنتو رابترز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي NBA في عام 2019. وهو الفريق الكندي الوحيد الذي توج باللقب.

على جانب آخر استقبل محمود الخطيب رئيس الأهلي في مقر النادي الأحمر، وفد BAL برئاسة أمادو جالو فال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك بهدف توطيد العلاقات وتقديم التهنئة للنادي الأهلي بالفوز بلقب بطولة دورى السوبر الموسم الماضي.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله ظهر اليوم خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، وأوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال، وطارق الغنام مدير الفريق.

وضم ‏وفد ‏الـ«‏BAL» كل من: أمادو جالو فال الرئيس التنفيذي للاتحاد، ومانيو بلانج نائب رئيس دوري أبطال إفريقيا، وديكمي موتمومبو لاعب كرة السلة الإفريقية وبطل دوري الـ‏«BAL»، وشريف عبد الرحيم رئيس دوري التأهيل لدوري الـ«‏BAL» في إفريقيا، ويوسف ولد ياسين المدير الإعلامي، وأحمد عوض الله المستشار الفني، وعائشة ديوب مدير التسويق، وإدوين إسلام مدير العلاقات، وإيجيوما إيفيموتا مدير التطوير، وأودري سولفار مدير تنظيم البطولات داخل الاتحاد.

ورحب الخطيب بالوفد، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها اتحاد «BAL» من أجل تطوير اللعبة والنهوض بها في القارة.

وأبدى فيكتور ويليامز الرئيس التنفيذي لاتحاد الـ«BAL»، سعادته بزيارة الأهلي، مبديًا إعجابه بما يشهده ‏النادي من طفرة إنشائية وملاعب وصالات مغطاة، مؤكدًا أن الأهلي صاحب تاريخ كبير ‏وعريق في إفريقيا، وأن الأندية الإفريقية تستمد ‏منه ‏الكثير من ‏آفاق المعرفة خاصة ما يتعلق بتنظيم دولاب العمل.‏

وحرص محمود الخطيب على إهداء وفد اتحاد الـ«BAL» قميص ودرع وعلم النادي الأهلي، كما ‏قام ‏رئيس ‏اتحاد الـ«BAL» بإهداء محمود الخطيب شعار الاتحاد، ثم التقط الجميع ‏صورة تذكارية جماعية.