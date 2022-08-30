خبر في الجول - غربال حكما لمواجهة السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:42

كتب : محمد عبد العظيم

الجزائري مصطفى غربال

يدير الجزائري مصطفى غربال مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة البركان المغربيين حسبما علم FilGoal.com.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم العاشر من سبتمبر المقبل موعدا لمباراة كأس السوبر.

وكان FilGoal.com قد علم إقامة المباراة على ملعب مولاي عبد الله بالرباط حال الاستقرار على إقامتها في المغرب.

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واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي كل من مصطفى غربال حكما للساحة ويعاونه كلا من عبد الحق تشيالي ومقران قوري بينما البوروندي باسيفيك ندابيهاوبنمانا حكما رابعا.

أما على تقنية الفيديو فكل من الجزائري لحلو بن براهيم والموريتاني دحان بيده والسنغالي حاج مالك سامبا، كما تم اختيار المصري مازن مرزوق مراقبا للمباراة.

وسبق لمصطفى غربال إدارة السوبر الإفريقي من قبل في النسخة قبل الماضية بين الأهلي ونهضة بركان المغربي والتي حسمها الأهلي وقتها.

كما أدار غربال نهائي دوري إبطال إفريقيا في نوفمبر 2020 بين الأهلي والزمالك والذي انتهى بتتويج الأهلي باللقب.

وشارك غربال في عدد من مباريات كأس العالم للأندية وأمم إفريقيا وبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكاس الكونفدرالية.

وأدار الحكم الجزائري مواجهة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش والتي انتهت بتتويج الفريق العسكري بركلات الترجيح.

وحقق الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما سيكون نهضة بركان طرفا في السوبر لكونه بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق نهضة بركان اللقب على حساب أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح.

وحقق الأهلي النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت في قطر بركلات الترجيح على حساب الرجاء المغربي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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