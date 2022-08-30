سبورت: جريزمان مفاجأة أرسنال في الانتقالات الشتوية

يخطط نادي أرسنال للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أرسنال يخطط للتعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على رغبة مدربه مايكل أرتيتا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الفرنسي يعاني من عدم المشاركة بشكل أساسي مع دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد إذ يتعمد إشراك المدرب الأرجنتيني إشراك جريزمان أقل من 30 دقيقة في كل مباراة لوجود شرط في عقده يجبر الفريق على شراؤه من برشلونة.

وأشارت إلى أن أتليتكو مدريد سيكون ملزما بدفع 40 مليون يورو لبرشلونة في حال مشاركة جريزمان أكثر من ثلاثين دقيقة في 50٪ على الأقل من مباريات أتليتكو هذا الموسم وهو رقم لا يمكن لـ روخيبلانكوس تحمله في الوقت الحالي.

وانتقل جريزمان إلى أتليتكو مدريد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار التجديد لعام إضافي، الأمر الذي فعله روخيبلانكوس.

جريزمان قاد أتليتكو مدريد الفوز على فالنسيا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بعدما سجل هدف المباراة الوحيد.