جوارديولا: هالاند سيتطور أكثر.. وألفاريز أذهلني

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - هالاند - جوارديولا

يتوقع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن يواصل مهاجمه إرلينج هالاند التطور مع مرور المباريات، كما أشاد بلاعبه الجديد جوليان ألفاريز.

هالاند انفجر سريعا مع سيتي، إذ سجل 6 أهداف في أول 4 جولات بالدوري الإنجليزي، بينها ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام كريستال بالاس.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "الجميع يتحدث عن هالاند، نحن سعداء به، أتمنى أن يشعر هو ايضا بالرضا".

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وأضاف "لم يكن لدي أي شكوك حوله، لكننا في الشهر الاول من الموسم، أمامه العديد من الأمور لتحسينها ليصبح لاعبا افضل، ونحن نعمل على ذلك".

عن جوليان الفاريز، قال بيب "كنت أعلم أنه لاعب جيد، تابعته عبر التليفزيون مع ريفر بليت، لكني تفاجئت بمدى روعته في التدريبات".

وتابع "عندما لا يلعب هالاند سيلعب ألفاريز، نحن نثق به ومعجبون بسرعته وحسه التهديفي".

كما تحدث المدرب الإسباني عن لاعبه إلكاي جوندوجان قائلا "تأثيره على الفريق دائما إيجابي، أشعر أنه بدأ الموسم الجديد بشكل جيد".

واستمر "فضلت إراحته في المباراة الأخيرة بسبب إصابة بسيطة، لم أخاطر به لأهميته للفريق".

وأتم حديثه بالإشادة بكيفن دي بروين حين قال "إنه موهبة خارقة، فهو القائد الثاني للفريق، وهذه النوعية من اللاعبين التي تريد مشاهدتها".

ويستعد سيتي لاستقبال نوتنجهام فورست يوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي إرلينج هالاند جوليان ألفاريز كيفن دي بروين إلكاي جوندوجان
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