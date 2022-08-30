كاف يحدد موعد كأس السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 15:43

كتب : Filgoal Team

كأس السوبر الإفريقي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد كأس السوبر الإفريقي في العاشر من سبتمبر المقبل.

وكان مصدر من كاف قد قال لـ FilGoal.com: " المباراة ستقام على ملعب مولاي عبد الله بالرباط حال الإعلان بشكل رسمي عن إقامتها في المغرب".

ويشارك الوداد في مباراة السوبر لفوزه بدوري أبطال إفريقيا.

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وحقق الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما سيكون نهضة بركان طرفا في السوبر لكونه بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق نهضة بركان اللقب على حساب أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح.

وحقق الأهلي النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت في قطر بركلات الترجيح على حساب الرجاء المغربي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

كأس السوبر الإفريقي الوداد نهضة بركان
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