كلوب يتحدث عن إمكانية ضم لاعب جديد في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى أن فريقه يحاول ضم لاعب جديد في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي خلال ساعات.

ليفربول لم يكن نشيطا في فترة الانتقالات الصيفية، إذ ضم داروين نونيز وكالفين رامزي وفابيو كارفايو فقط.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لا يزال هناك وقت، ولكن عندما تنتهي فترة الانتقالات، سواء وقع أحدهم أم لا، فأنا سعيد بوضعنا الحالي".

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وأضاف المدرب الألماني "يمكننا فقط التركيز على فريقنا. لدينا فريق كرة قدم جيد".

وتابع "لقد أصبحنا أبطالا للدوري الإنجليزي بعد موسم لم نتعاقد فيه مع أي لاعب".

وواصل "إذا كان الناس يتوقعون منا أن نفعل شيئًا في سوق الانتقالات لمجرد أن باقي الأندية كانت نشيطة خلالها، فلا أعتقد ذلك".

واستمر كلوب "عندما يتم إعلاق باب الانتقالات يمكننا التركيز على الأشياء المهمة".

واستدرك "التعاقد مع اللاعبين لا يكون منطقيًا أبدًا إذا لم يكونوا اللاعبين المناسبين لفريقك".

وعن موقف لاعبيه المصابين أوضح كلوب "ديوجا جوتا يمكن أن يتدرب يوم الخميس، تياجو ألكانتارا بعد ذلك بقليل".

وتتلقى جماهير ليفربول الضربة تلو الأخرى منذ بداية الموسم، بسبب الإصابات والإيقافات.

وتضم قائمة غيابات ليفربول بسبب الإصابة، كل من جويل ماتيب وتياجو الكانتارا وإبراهيما كوناتي، وكيرتس جونز وديوجو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وكالفين رامزي وكويفن كيليهير.

بالإضافة إلى إيقاف داروين نونيز بسبب الطرد أمام كريستال بالاس.

لكن مهاجم منتخب أوروجواي سيعود للمشاركة في لقاء إيفرتون الأسبوع المقبل بعد نهاية فترة إيقافه.

فقد غاب عن مباراتي مانشستر يونايتد وبورنموث، وسيغيب عن لقاء نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب ليفربول
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