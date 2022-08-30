توتنام يضم كريستيان روميرو بشكل نهائي

أعلن نادي توتنام عن تعاقده مع كريستيان روميرو مدافع الفريق بشكل نهائي حتى 2027.

كريستيان روميرو النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

المدافع الأرجنتيني قضى الموسم الماضي في توتنام على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادما من أتالانتا.

وقرر توتنام تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب مقابل 50 مليون يورو ووقع على عقد لمدة خمس سنوات مقبلة.

صاحب الـ 24 عاما شارك مع توتنام خلال الموسم الماضي في 30 مباراة وأسهم خلالهم في خروج شباك فريقه نظيفة في 8 مباريات.

وشارك روميرو في مباراتين منذ بداية الموسم الحالي مع توتنام.

ونجح توتنام في التعاقد مع 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية وهم، ريتشارلسون، يفيس بيسوما، وديستيني أودوجي، ودجيد سبينس، وإيفان بيريسيتش، وفريزر فورستر، وكليمون لونجليه.

ويحتل توتنام المركز الثالث في الدروي الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد أول أربع جولات بفارق الاهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ونقطتين عن أرسنال المتصدر.