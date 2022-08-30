مواعيد مباريات الثلاثاء 30 أغسطس - حسم الهبوط في مصر.. ومباريات قوية في إيطاليا وإنجلترا

يسدل الستار اليوم عن دوري موسم 2021/2022 من الدوري المصري الممتاز بانتهاء الجولة الـ 34 والأخيرة، وفي أوروبا تبدأ جولة جديدة من مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.

الدوري المصري

مواعيد المباريات

الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا - 4:30 عصرا على استاد الأهلي We السلام - أون تايم سبورتس 1 - تعليق: محمد الكواليني

البنك الأهلي امام إنبي - 4:30 عصرا على استاد بترو سبورت - أون تايم سبورتس 2 - تعليق: حاتم بطيشة

سموحة أمام فاركو - 4:30 عصرا على استاد الإسكندرية - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: محمد البوشي

الإسماعيلي أمام طلائع الجيش - 6:30 عصرا على استاد الإسماعيلية - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: محمد الغياتي

الزمالك أمام إيسترن كومباني - 9:30 مساء على استاد القاهرة - أون تايم سبورتس 1 - تعليق: مؤمن حسن

غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري - 9:30 مساء على استاد غزل المحلة - أون تايم سبورتس 2 - تعليق: أيمن الكاشف

المقاولون العرب أمام المصري - 9:30 مساء على استاد برج العرب - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: بلال علام

وسيتم إذاعة المباراة الأخيرة في الدوري بين بيراميدز والجونة على أون تايم سبورتس 3 مسجلة في وقت لاحق.

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × إيفرتون - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم

ساوثامبتون × تشيلسي - 8:45 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم

كريستال بالاس ×برينتفورد - 8:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1

فولهام × برايتون - 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3 بريميوم

الدوري الإيطالي

روما × مونزا - 8:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 2

إنتر ميلان × كريمونيسي - 8:45 - أبو ظبي بريميوم 1

ساسولو × ميلان - 6:30 مساء - أبو ظبي بريميوم 1

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