مواعيد مباريات الثلاثاء 30 أغسطس - حسم الهبوط في مصر.. ومباريات قوية في إيطاليا وإنجلترا
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 10:36
كتب : FilGoal
يسدل الستار اليوم عن دوري موسم 2021/2022 من الدوري المصري الممتاز بانتهاء الجولة الـ 34 والأخيرة، وفي أوروبا تبدأ جولة جديدة من مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.
الدوري المصري
مواعيد المباريات
الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا - 4:30 عصرا على استاد الأهلي We السلام - أون تايم سبورتس 1 - تعليق: محمد الكواليني
البنك الأهلي امام إنبي - 4:30 عصرا على استاد بترو سبورت - أون تايم سبورتس 2 - تعليق: حاتم بطيشة
سموحة أمام فاركو - 4:30 عصرا على استاد الإسكندرية - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: محمد البوشي
الإسماعيلي أمام طلائع الجيش - 6:30 عصرا على استاد الإسماعيلية - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: محمد الغياتي
الزمالك أمام إيسترن كومباني - 9:30 مساء على استاد القاهرة - أون تايم سبورتس 1 - تعليق: مؤمن حسن
غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري - 9:30 مساء على استاد غزل المحلة - أون تايم سبورتس 2 - تعليق: أيمن الكاشف
المقاولون العرب أمام المصري - 9:30 مساء على استاد برج العرب - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: بلال علام
وسيتم إذاعة المباراة الأخيرة في الدوري بين بيراميدز والجونة على أون تايم سبورتس 3 مسجلة في وقت لاحق.
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد × إيفرتون - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم
ساوثامبتون × تشيلسي - 8:45 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم
كريستال بالاس ×برينتفورد - 8:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1
فولهام × برايتون - 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3 بريميوم
الدوري الإيطالي
روما × مونزا - 8:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 2
إنتر ميلان × كريمونيسي - 8:45 - أبو ظبي بريميوم 1
ساسولو × ميلان - 6:30 مساء - أبو ظبي بريميوم 1
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا