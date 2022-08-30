الضحية الأولى.. بورنموث يعلن إقالة سكوت باركر بعد الخسارة القاسية من ليفربول

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

باركر

بات سكوت باركر مدرب بورنموث الضحية الأولى خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وأعلن بورنموث إنهاء التعاقد مع مدربه سكوت باركر بعد الخسارة القاسية على يد ليفربول.

واكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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ووجه بورنموث الشكر لمدربه سكوت باركر على الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وأسند المهمة لجاري أونيل بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد

وغادر باركر بورنموث بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية خلال الموسم الحالي من أصل 4 جولات.

وفاز بورنموث على أستون فيلا بالجولة الأولى ثم تعرض للخسارة على يد أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وتلقت شباك الفريق 16 هدفا خلال المبارايات الثلاث الأخيرة ما دفع إدارة النادي للتخلي عن خدمت سكوت باركر.

باركر تولى تدريب بورنموث في يوليو 2021 وقادهم خلال 55 مباراة وفاز في 29 وتعادل في 13 وخسر مثلهم، وقاد الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

ليفربول بورنموث
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