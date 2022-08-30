جريزمان ما بعد الـ 60 يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على فالنسيا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

احتفال أنتوان جريزمان بهدفه - أتليتكو مدريد

حقق أتليتكو مدريد الفوز على فالنسيا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

أنتوان جريزمان سجل هدف أتليتكو مدريد الوحيد في المباراة.

وارتفع رصيد الروخيبلانكوس للنقطة السادسة في المركز السابع، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الثالثة في المركز الـ 14.

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سيطر فالنسيا على الـ 30 دقيقة الأولى من المباراة وحاول الوصول لمرمى الحارس يان أوبلاك.

وفي الدقيقة الـ 23 سجل فالنسيا الهدف الأول عن طريق يونس موسى بتسديدة رائعة لامست القائم وسكنت الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود خطأ قبل وصول الكرة لموسى.

وفي الدقيقة الـ 31 سدد جواو فيليكس تسديدة قوية ولكن كرته تصدى لها الحارس ببراعة.

وطرد الحكم تيري كوريا لاعب فالنسيا بسبب دفع لألفارو موراتا المنفرد بالمرمى في الدقيقة الـ 38 ولكن بعد العودة لتنقية الفيدية اكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء.

وفقا لشبكة كادينا سير فأن لجنة الحكام في إسبانيا تعجبت من قرار الحكم بالعودة لتقنية الفيديو وإلغاء الطرد.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة انفرد ألفارو موراتا بالمرمى ولكنه أهدر فرصة الهدف الأول لأتليتكو مدريد.

وفي الشوط الثاني دخل أنتوان جريزمان بديلا في الدقيقة الـ 63 بدلا من جواو فيليكس.

تبديل اعتاد دييجو سيميوني على إجرائه منذ بداية الموسم، وبعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن سيميوني يتعمد إشراك جريزمان في أقل من 30 دقيقة في كل مباراة لوجود بند في عقده يجبر الفريق على شراؤه من برشلونة في حال تخطى الـ 30 دقيقة في 50% من مباريات أتليتكو مدريد هذا الموسم.

وبعد دخول جريزمان بثلاث دقائق فقط سجل الهدف الأول لأتليتكو مدريد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وخادعت الحارس.

وكاد لاعبي أتليتكو مدريد أن يسجلوا أكثر من هدف ثان في الدقائق الأخيرة من هجمات مرتدة ولكن تألق الحارس ماردشفيلي منع ذلك.

أتليتكو مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
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